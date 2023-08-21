Как алтайская «СибТара» спасает российские леса

Сколько деревьев спасает переработка бумаги, во что превращаются секретные архивы и как при сдаче бумажных отходов заработать на 20% больше, рассказала в интервью altapress.ru агент по закупу макулатуры компании «СибТара» Оксана Коваленко .

СПРОС НА БУМАГУ РАСТЕТ

— Что производит компания «СибТара»?

— Мы изготавливаем тарный картон, гофропродукцию, решетки и контейнеры под яйцо из переработанной макулатуры. Также предлагаем поставку крафтовой, газетной, офсетной бумаги, офисную бумагу и переплетный картон.

В частности, «СибТара» занимает второе место в России по производству бугорчатой тары для яиц. Она как раз производится полностью из вторсырья. Готовая продукция реализуется как в регионах России, так и в странах ближнего зарубежья: Казахстане, Узбекистане, Монголии.

В последнее время люди стали более экологически ответственными — они все чаще отказываются от пластиковой упаковки. Упаковка из бумажной массы пользуется гораздо большим спросом, люди ей доверяют больше, чем пластиковой. Зачастую нам привозят макулатуру для переработки бесплатно, не ради заработка.

Компания «СибТара» . Фото: Анна Зайкова. Компания «СибТара» . Фото: Анна Зайкова. Компания «СибТара» . Фото: Анна Зайкова.

ОТКУДА «ДРОВИШКИ»

— Где вы берете макулатуру?

— Мы закупаем макулатуру по всей Сибири, вплоть до Урала, в том числе, в Екатеринбурге, Перми, Челябинске. Крупнейшими донорами выступают как раз регионы Урала и Новосибирская область. Мы принимаем гофрокоробки, тетради, книги, цветную бумагу, картон, газеты. Главное, чтобы это было без ламинации.

Также принимаем на уничтожение архивы с истекшим сроком давности. Уничтожаем у себя в цехе методом растворения и преобразования в гидроразбивателе в однородную серую массу, из которой затем производим бугорчатую прокладку и контейнеры под яйцо.

Компания «СибТара» . Фото: Анна Зайкова. Компания «СибТара» . Фото: Анна Зайкова. Компания «СибТара» . Фото: Анна Зайкова.

— У вас только стационарный приемный пункт или есть выездные?

— Есть стационарный, здесь можно сдать любое количество макулатуры, даже 1 кг. Но практикуем и выездной сбор. У нас в штате есть три автомобиля, оборудованных весами. По заявке мы приезжаем, на месте завешиваем макулатуру и сразу же рассчитываемся, можем даже бесплатно предоставить услуги грузчиков. Машины курсируют каждый день с 8 до 17. Мы выезжаем на забор от 100 кг, но если у людей меньшее количество, то тоже можем по пути заехать, забрать.

Также практиковали проводить акции по сбору: в различных районах города примерно по два часа стоит машина и собирает макулатуру у населения. Заранее расклеиваются объявления, запускается реклама в социальных сетях. В день автомобиль объезжает около четырех районов. Очередную такую акцию думаем провести после старта школьного сезона — примерно в октябре.

Компания «СибТара» . Фото: Анна Зайкова. Компания «СибТара» . Фото: Анна Зайкова. Компания «СибТара» . Фото: Анна Зайкова.

— А специальные контейнеры под макулатуру существуют?

— Да, мы устанавливаем короба для сбора макулатуры в подъездах жилых домов по заявкам управляющих компаний или других инициаторов. За собранную макулатуру они получают от нас вознаграждение.

МАКУЛАТУРЫ ВСЕ БОЛЬШЕ

— Вы упомянули, что уровень экологической ответственности общества повышается. Как это отражается на деятельности компании?

— Макулатуры с каждым годом сдают все больше. К тому же, сознательные граждане еще и сортируют ее. Если смотреть по видам, то газет, например, становится меньше, в связи с общим переходом на интернет-версии и распространением цифровых носителей.

Меньше стало также архивов — опять же, в связи с переходом на электронный документооборот. В основном их сдают госучреждения или крупные частные организации. А вот тетрадей и прочей школьной макулатуры осталось столько же — тетради исписывают так же, как и раньше.

Компания «СибТара» . Фото: Анна Зайкова. Компания «СибТара» . Фото: Анна Зайкова. Компания «СибТара» . Фото: Анна Зайкова.

— Как влияют на сбор экономические факторы?

— Например, закрывается экспорт, и бумаги нам начинают сдавать много. Также динамика зависит от ценообразования. При 3 рублях за кг возникает дефицит, людям, заинтересованным в вознаграждении, становится неинтересно сдавать. Соответственно, когда бумага стоила 10 рублей за кг, ее везли гораздо активнее. Сейчас мы предлагаем за 1 кг 4,5 рубля, но если вы подписаны на наше сообщество «СибТара» в социальной сети «ВКонтакте», то вам оплатим за каждый килограмм на рубль больше.

Компания «СибТара» . Фото: Анна Зайкова. Компания «СибТара» . Фото: Анна Зайкова. Компания «СибТара» . Фото: Анна Зайкова.

— Вы говорите, что макулатуры сдают все больше. Как вы справляетесь? Растет ли потребность в кадрах?

— Мы справляемся, но сотрудники очень нужны. Штат растет ежегодно, причем достаточно интенсивно. Сейчас, поскольку спрос на бумажную упаковку взлетел, мы купили еще одну производственную линию, которая дополнительно открывает 60 рабочих мест. В связи с этим нам требуются укладчики -упаковщики, грузчики, слесари-наладчики и другие профессии. Можно уточнить в отделе кадров по телефону 506-325.

Компания "СибТара" Фото: Анна Зайкова. Компания «СибТара» . Фото: Анна Зайкова. Компания «СибТара» . Фото: Анна Зайкова.

СДАЛ БУМАГУ — СПАС ДЕРЕВО

— Как переработка макулатуры помогает сберегать деревья? Можно ли это выразить в каких-либо цифрах?

— Благодаря клиентам нашего пункта приема макулатуры и неравнодушным жителям Алтайского края за 2022 год собрано около 12 млн кг макулатуры, сохранено около 118 тысяч деревьев. Так, например, за июль 2023 года мы с вами спасли 4 602 дерева благодаря использованию вторсырья.

Компания «СибТара» . Фото: Анна Зайкова. Компания «СибТара» . Фото: Анна Зайкова. Компания «СибТара» . Фото: Анна Зайкова.

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Справка:

Компания «СибТара» — одно из самых экологичных предприятий перерабатывающей промышленности в Алтайском крае. «СибТара» обладает всеми необходимыми мощностями по переработке бумажных отходов, утилизации архивов, любой другой секретной документации, утилизации упаковки из бумаги и картона. Предоставляется вся необходимая документация, подтверждающая выполнение нормативов утилизации.