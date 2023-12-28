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Изобрели вибрирующую таблетку для похудения

Американские ученые изобрели таблетку-вибратор, которая должна помогать людям сбрасывать лишний вес, сообщает The Messenger.

Похудение. Вес.
Похудение. Вес.
СС0

Принцип действия такой: человек за полчаса до еды должен принять таблетку. Она с помощью вибраций при переваривании обманывает организм и сообщает ему, что он сыт.

Таким образом человек ест меньше и, соответственно, теряет в весе.

На людях вибро-таблетку еще не тестировали. Но эксперименты проводились на свиньях. У них не выявили никаких нарушений. Но перед тем, как начнут исследовать влияние на организм человека, ученые выяснят, как усваиваются полезные элементы при использовании вибро-помощницы.

Ранее Инстасамка раскрыла действенный способ похудеть на 20 килограммов.

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