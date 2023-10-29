31 октября
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Изменилось расписание некоторых пригородных поездов в Алтайском крае. Причина

В Алтайском крае ведут капитальный ремонт железнодорожных путей.

Пригородный электропоезд, электричка
Пригородный электропоезд, электричка
altairegion22.ru

Поэтому изменилось расписание двух пригородных поездов и они будут работать по новому графику ежедневно до 10 ноября, сообщает пресс-центр правительства региона.

Временное расписание

Так, скорый пригородный поезд №7016 «Просторы Алтая» сообщением Рубцовск — Барнаул отправляется в рейс в 08:39 минут, прибывает на станцию назначения в 13:12. Пригородный поезд №6118 Локоть — Алейская отходит в 08:12, завершает рейс в 12:15.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае начали действовать сезонные абонементы на пригородные поезда.

Между тем мужчина спрятался между вагонами барнаульского поезда, чтобы бесплатно доехать до моря.

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