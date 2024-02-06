Из сибирских аэропортов не могут вылететь пассажирские самолеты

Вылет пассажирских самолетов в Сочи задержаны в аэропортах Барнаула, Новосибирска, Томска.

Это связано с неблагоприятными погодными условиями на юге и, соответственно, поздним прибытием лайнеров из Сочи, сообщает "Интерфакс".

По данным табло барнаульского аэропорта, расчетное время прилета самолета авиакомпании "Северный ветер" — 23:20.

Всего ожидают вылета более 500 пассажиров в трех авиаузлах.

Международный аэропорт Сочи в настоящее время работает по фактической погоде. Глава Сочи Алексей Копайгородский заявил, что экстренное предупреждение действует до конца 6 февраля.

Ранее борт «Уральских авиалиний» застрял в Новосибирске. После двух часов ожидания в салоне, пассажиров высадили и доставили в здание аэропорта.

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