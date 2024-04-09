10 апреля
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Ищете мебель по доступным ценам? Приходите в «Мебельный дискаунтер» на Северо-Западной, 6

Диваны и кресла, кровати и матрасы, столы, шкафы, комоды и кухни представлены в огромном торговом зале, площадью 2000 м². Больше не нужно выбирать мебель по каталогу. Модели для любого интерьера всегда в наличии по очень привлекательной цене!

«Мебельный дискаунтер» на Северо-Западной, 6 предлагает мебель по доступным ценам.
«Мебельный дискаунтер» на Северо-Западной, 6 предлагает мебель по доступным ценам.
Источник: компания «Сельхозрынок».

«Мебельный дискаунтер»

Сельхозрынок, 2-й этаж.
ул. Северо-Западная, 6

Предложение действительно на момент размещения. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.

«Мебельный дискаунтер» на Северо-Западной, 6 предлагает мебель по доступным ценам.
«Мебельный дискаунтер» на Северо-Западной, 6 предлагает мебель по доступным ценам.
Источник: компания «Сельхозрынок».

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