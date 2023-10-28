iPhone 15 Pro Max стал дешевле на 13% в России

На старте продаж смартфон стоил 189-200 тыс. рублей.
iPhone 15 Pro также подешевел в конце октября. Сейчас его можно купить за 125 тыс. рублей. На старте продаж его оценивали в 150-170 тыс. рублей.
Цена снизилась до 164-170 тыс. рублей, сообщает "Лента.ру".
На старте продаж смартфон стоил 189-200 тыс. рублей.
iPhone 15 Pro также подешевел в конце октября. Сейчас его можно купить за 125 тыс. рублей. На старте продаж его оценивали в 150-170 тыс. рублей.
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