Идея для бизнеса: магазин цветов с доставкой

Цветочный рынок полон конкурентов, самые большие продажи приходятся на Новый год, 14 февраля, Восьмое марта, период выпускных, День учителя и 1 сентября. В остальное время в цветочные магазины заходят реже.

Чтобы бизнес пошел в гору и не разорился в первые месяцы, нужно учитывать некоторые факторы. Вот хитрости, которые помогут открыть цветочную лавку и не обанкротиться:

1. Выберите удобное местоположение. Это может быть перекресток, торговый центр, жилой квартал или зона у метро. Аренда в удачном месте быстро окупается. Цветочный магазин в жилом квартале может располагаться на первом этаже или в отдельном здании на видном месте, у продуктовых или салонов красоты.

2. Выберите поставщика. Вы можете работать с оптовыми базами города или ближайших территориях, а также напрямую с Голландией, Эквадором, Индией, Москвой. Чтобы заказывать цветы из других стран, нужно иметь большие объемы продаж, иначе не окупается доставка. Если магазин только открылся, для покупки заграничных цветов можно скооперироваться с другими магазинами города.

3. Доставка. Для крупного бизнеса можно организовать самостоятельную доставку. Но можно поступить проще, и зарегистрироваться за Floristum.ru. Это сайт, который помогает доставлять ваши букеты по всей стране. Для работы на сайте нужна регистрация магазина.

В онлайн-версию магазина загружается весь ассортимент и услуги. Пользователи заказывают букеты, а вы доставляете и повышаете продажи без вложений. Если у Вас доставка цветов в Москве, то сайт будет особенно полезен. Вам не нужно думать, как принять деньги от физических лиц и юридических лиц, сервис поможет готовым решением.

4. Оборудование. Мало купить свежие цветы, нужно их сохранить. Для этого нужны качественные холодильники, холодильные витрины, полки, стеллажи, флористический стол. Если столы и полки начинающий бизнесмен может купить с рук, то холодильники лучше брать от проверенных поставщиков.

5. Наем флористов. Если вы флорист, вы можете взять в штат людей без опыта и научить их самостоятельно. Если вы не флорист, то лучше нанять специалиста. За персоналом нужен контроль в первые месяцы в любом случае. Сотрудник должен уметь собирать букеты, консультировать покупателей, оформлять витрину и стеллажи, ухаживать за цветами в холодильнике и в горшках.

6. Наем бухгалтера. Небольшое дело при должной подготовке можно вести самостоятельно или можно нанять бухгалтера на договорной основе, это выйдет дешевле. Если бизнес большой или быстро развивается, нужно нанимать бухгалтера на постоянной основе с долгосрочным сотрудничеством.

Для открытия цветочного магазина нужно много сил, к этому вопросу нужно подойти ответственно. Следуя этим правилам, бизнес пойдет быстрее.