14 июня
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Потребитель

Хорошая ставка — низкая ставка. Банк Акцепт предлагает просто кредит под 4,5%

Чтобы не говорили о высокой закредитованности населения, все-таки иметь свободные деньги — всегда хорошо.

Банк Акцепт предлагает просто кредит под 4,5%.
Банк Акцепт предлагает просто кредит под 4,5%.
Фото: ru.freepik.com, автор Potreb.

А если за эти деньги банк просит небольшой кредитный процент — то это не просто хорошо, а очень важно.

Региональный Банк Акцепт имеет возможность создавать те самые продукты, в которых нуждаются жители именно Алтайского края.

Хотите кредит на любые цели без залога и поручителей — пожалуйста, Просто Кредит от «Акцепта». А еще эксперты банка провели свой финансовые анализ клиентских ожиданий и установили минимальную ставку для Просто кредита всего в 4,5 %. Правда, такие условия распространяются только на тех, у кого есть личное страхование. Все-таки финансовая грамотность — в приоритете!

Для всех остальных — ставка выше на 10%, но тоже намного привлекательнее, чем у большинства банков.

Что еще важно знать о Просто кредите?

Оформить может любой, не обязательно быть клиентом банка «Акцепт». Сумма выдачи – от 50 тысяч до 1,5 млн рублей. Срок до 5 лет, но возможно досрочное погашение. Оформление онлайн, одобрение по смс.

Это простой, понятный и комфортный для наших клиентов кредит, — говорит Красноруцкая Марина, директор дополнительного офиса «Барнаульский», — мы его создали, проанализировав пожелания наших клиентов.

Льготные условия по кредиту будут действовать до 14 июля — так что успевайте оформить и пользоваться деньгами ближайшие 5 лет!


Условия акции по потребительским кредитам в период с 15.05.2023 по 14.07.2023. По программам «Рефинансирование», «Просто кредит»: *при условии личного страхования: ставка 4,5% годовых. При отсутствии личного страхования по программе «Просто кредит» ставка 14,5% годовых, «Рефинансирование» 12,5% годовых. Ставки действуют для всех категорий клиентов. Срок от 18 до 60 месяцев. Сумма кредита: Клиент Банка 50-1 500 тыс. руб. для остальных лиц Банка 50-500 тыс. руб. Срок действия решений по заявкам принятым в период акции: «Просто кредит» 30 календарных дней, «Рефинансирование» 7 календарных дней.

г. Барнаул, ул. Партизанская, 105
Телефон: 8 (800) 100-27-37

Банк Акцепт АО «Банк Акцепт». Лицензия Банка России № 567.

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