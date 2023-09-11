Хит сезона: «Ростелеком» предлагает скидку на мобильную связь с домашним интернетом.

«Ростелеком» с сентября объявил в Алтайском крае акцию «Хит сезона». Жителям многоквартирных домов компания предлагает подключиться к домашнему интернету и мобильной связи на выгодных условиях.

Если новый абонент компании подключит тарифный план «Технология общения. Хит сезона», в который входит две услуги — домашний интернет и мобильная связь, то первые три месяца скидка на ежемесячную плату составит 50% (300 вместо 600 рублей). В пакете предусмотрена одна сим-карта. Сумма за подключение составит всего 100 рублей. Также абоненты могут взять оборудование в аренду на выгодных условиях: в Барнауле, Бийске, Рубцовске и Новоалтайске она составит 99 рублей, в остальных населенных пунктах края — 150 рублей ежемесячно.

При выборе тарифного плана «Технология общения плюс. Хит сезона» у новых абонентов появится возможность вместе с домашним интернетом подключить до пяти сим-карт мобильной связи для членов семьи или друзей. Первые три сим-карты оператор предоставляет бесплатно, четвертую и пятую за 50 рублей. В этом тарифе также идут в подарок 20 Гб мобильного интернета в первые четыре месяца пользования услугами.

В тарифных планах по акции «Хит сезона» в сим-карты включены 1200 минут телефонных разговоров, 500 СМС-сообщений, 50 Гб и еще 20 Гб мобильного интернета в подарок в первые четыре месяца.

Новые тарифные планы пополнили пакетную линейку «Ростелекома», которая позволяет оптимизировать стоимость за счет выбранного объема услуг. В самом популярном пакете оператор объединил домашний интернет на скорости до 100 Мбит/с, больше 200 каналов интерактивного ТВ и цифровой видеосервис Wink.

С сентября для этого набора услуг по тарифу «Технология выгоды. Лучший старт» тоже действует акция: первые три месяца абонентская плата ежемесячно составит 555 вместо 800 рублей, аренда оборудования и разовый платеж за подключение будут такими же, как и в предыдущих тарифных планах, — отметила заместитель директора — директор по работе с массовым сегментом Алтайского филиала «Ростелекома» Ирина Белкина.

Заявки на подключение по акции принимаются до конца февраля 2024 года. Их можно оформить на сайте. Специалист компании привезет оборудование и сим-карты домой, бесплатно подключит услуги и оформит договор. Первый абонентский платеж будет начислен только в следующем месяце. Консультация по телефону 8 800 100 08 00.