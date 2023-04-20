20 апреля
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Потребитель

Heineken продает свои активы в России

Голландский пивоваренный концерн нашел покупателя, сообщает «Комсомольская правда».

Пиво.
Пиво.
unsplash.com

Производитель пива нашел покупателя на российскую долю бизнеса. Напомним, что концерн покинул российский рынок на волне ухода с рынка западных компаний.

«Мы продолжаем продвигаться вперед в вопросе передачи права собственности на наш бизнес в России, и, в соответствии с местными нормативными требованиями, в органы власти Российской Федерации подана заявка на одобрение», — сказали в компании.

Представители компании пока не раскрывают, кто станет покупателем российской доли бизнеса. Они ждут официального одобрения со стороны правительства России.

Ранее компания «Леруа Мерлен» планировала продать все свои магазины в России.

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