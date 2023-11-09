GTA 6. Когда выйдет самая ожидаемая видеоигра

Анонс
В своих соцсетях Rockstar сообщили, что дебютный трейлер следующей GTA представят в начале декабря 2023 года.
Полноценный анонс состоится на церемонии открытия The Game Awards 2023, запланированной на 7 декабря. Но не исключено, что компания представит трейлер на свой 25-летний юбилей.
Дата выхода
Точной даты выхода не объявляли, пользователи строят догадки сами: кто-то ждет релиз в марте 2025 года, некоторые рассчитывают уже на осень 2024 года.
О новой части
- Место действия — современный Вайс-Сити.
- Будет два главных героя, между ними можно свободно переключаться.
- Из Red Dead Redemption 2 придет система диалогов, возможность ходить на корточках и ограничение на инвентарь.
- У героев будут параметры усталости и голода.