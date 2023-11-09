GTA 6. Когда выйдет самая ожидаемая видеоигра

Американский издатель видеоигр Rockstar Games анонсировал Grand Theft Auto VI (GTA 6). Чего ожидать от главного релиза десятилетия, расскажет altapress.ru .

Анонс

В своих соцсетях Rockstar сообщили, что дебютный трейлер следующей GTA представят в начале декабря 2023 года.

Полноценный анонс состоится на церемонии открытия The Game Awards 2023, запланированной на 7 декабря. Но не исключено, что компания представит трейлер на свой 25-летний юбилей.

Дата выхода

Точной даты выхода не объявляли, пользователи строят догадки сами: кто-то ждет релиз в марте 2025 года, некоторые рассчитывают уже на осень 2024 года.

О новой части