Grand Chalet Altay: комфорт первозданной природы

Первый раз до Горного Алтая я добрался во второй половине восьмидесятых. Воспоминания стандартные для тех лет: нетронутые цивилизацией берега и окрестности Катуни, палатка, костер, гитара и прочая романтика «дикого» туризма. Там случилась смешная история: мне предстояло уехать на день раньше, встал на рассвете, пока друзья крепко спали, и пошел по Чуйскому тракту, наслаждаясь утренним солнцем, буйной зеленью и пением птиц. Потом друзья рассказали: сели завтракать, а пары серебряных ложечек нет, хоть обыщись… Ну, кто еще мог взять, если не Серёга? Ложки, конечно, потом нашлись, но осадок — пусть и смешной — остался. С каждым новым посещением Горного осадок этот становился все неприятнее. Природа теряла первозданность под натиском растущих как эпидемия турбаз с непритязательными сервисом и комфортом.

Поначалу я с недоверием отнесся к разговорам о том, что в пятизвёздном проекте гостиничного Grand Chalet Altay реализованы два, казалось бы, взаимоисключающих принципа: экологичность, полное единение с природой и максимальный комфорт для проживающих. Это все равно, что пальмы на Северном полюсе. «Так не бывает!», — говорил мой командир бригады. Но увиденное доказало обратное.

Туркомплекс Grand Chalet Altay. Фото предоставлено туркомплексом Grand Chalet Altay. Туркомплекс Grand Chalet Altay. Фото предоставлено туркомплексом Grand Chalet Altay. Туркомплекс Grand Chalet Altay. Фото предоставлено туркомплексом Grand Chalet Altay.

Grand Chalet Altay* словно прорастает из недр природы в братском окружении трав, цветов, кустарников, деревьев. Некоторые шале, сложенные из алтайского кедра и сосны, стоят в обнимку с многолетними хвойными деревьями, для стволов которых сделаны аккуратные вырезы в крышах. Чтобы не нарушать гармонии природного пейзажа, все инженерные коммуникации расположены под землей — никаких столбов с паутиной проводов, никаких тебе выведенных наружу теплосетей. Даже водосточные трубы здесь медные. А вдоль пешеходных дорожек — необычные светильники. Уверен, что в зимнее время они вкупе с нарядным освещением гостиницы создают устойчивое ощущение новогодних праздников.

Туркомплекс Grand Chalet Altay. Фото предоставлено туркомплексом Grand Chalet Altay. Туркомплекс Grand Chalet Altay. Фото предоставлено туркомплексом Grand Chalet Altay. Туркомплекс Grand Chalet Altay. Фото предоставлено туркомплексом Grand Chalet Altay. Туркомплекс Grand Chalet Altay. Фото предоставлено туркомплексом Grand Chalet Altay. Туркомплекс Grand Chalet Altay. Фото предоставлено туркомплексом Grand Chalet Altay. Туркомплекс Grand Chalet Altay. Фото предоставлено туркомплексом Grand Chalet Altay.

У комплекса с двух сторон — природные границы: красавица Катунь и высоченные отвесные скалы с черными дырами загадочных пещер. Скалы настолько нереальны в своей красоте и величии, что кажется — это нарисованная живописцем декорация какой-то колоссальной сцены. Творцам проекта GCA естественной растительности оказалось мало — на территории в 8,5 гектара высажено огромное количество елочек, пихт, рябин и другой зелени. Впору открывать филиал института им. Лисавенко. В райском уголке с чистым лесным воздухом на фоне размеренного, успокаивающего любые нервы шума реки на разные голоса поют птички, снуют забавные бурундуки, деловито гудят шмели, порхают бабочки. Вы хотели пожить посреди аутентичной алтайской природы? Вот она, на расстоянии вытянутой руки и на все 360 градусов. Расслабьтесь, почувствуйте дзен.

Туркомплекс Grand Chalet Altay. Фото предоставлено туркомплексом Grand Chalet Altay. Туркомплекс Grand Chalet Altay. Фото предоставлено туркомплексом Grand Chalet Altay. Туркомплекс Grand Chalet Altay. Фото предоставлено туркомплексом Grand Chalet Altay. Туркомплекс Grand Chalet Altay. Фото предоставлено туркомплексом Grand Chalet Altay. Туркомплекс Grand Chalet Altay. Фото предоставлено туркомплексом Grand Chalet Altay.

В окружении такой природы можно всласть предаваться отдыху. Побегать с ракеткой на теннисном корте с профессиональным покрытием, расположенным рядом с берегом. Или поиграть в мини-футбол и волейбол на специальных площадках, расположиться на песчаных пляжах, душевно посидеть с компанией в уютных беседках. Хорошо пойти купаться в уличный подогреваемый бассейн площадью 800 квадратных метров. С его берегов, к слову, особенно удобно созерцать улетающие в небо скалы. Для маленьких гостей в бассейне предусмотрена безопасная детская зона. Детям тут вообще будет раздолье. Специально для них предусмотрено даже отдельное шале с игровой комнатой. Для любителей бега трусцой или неспешных прогулок есть выложенные плиткой дорожки, опоясывающие окрестности всего туркомплекса. У кого будет желание, тот возьмет напрокат детские и взрослые велосипеды, а также квадроциклы, и отправится в прогулку по окрестным предгорьям. Есть и такая опция, как заказ экскурсии с профессиональными гидами. Самые же активные могут отправиться на крутые склоны горнолыжного курорта «Манжерок», до него всего-навсего 10 километров.

Туркомплекс Grand Chalet Altay. Фото предоставлено туркомплексом Grand Chalet Altay. Туркомплекс Grand Chalet Altay. Фото предоставлено туркомплексом Grand Chalet Altay. Туркомплекс Grand Chalet Altay. Фото предоставлено туркомплексом Grand Chalet Altay.

После всех физических нагрузок и променадов сам бог велел пойти в круглогодичный SPA (СПА)-комплекс «Кедр и пар» — один из крупнейших в горах Алтая на сегодняшний день, который совсем скоро откроется для посещения даже тем, кто не проживает в туркомплексе. На площади 2550 квадратных метров имеются пять разных по своему функционалу парных, 20-метровый бассейн, а также процедурные помещения с 16 программами, которые в любого вдохнут новую энергию и поднимут настроение. Стены, пол и потолок всех парных сложены из цельных бревен лучших сортов алтайского кедра ручной рубки. Бревна таких размеров, что не каждый и обхватит. При этом никакого клея, никаких синтетических утеплителей и токсичных красок. Но более всего поражает VIP-парная с каменной печью и большим — во всю стену! — специальным стеклом. Сидите себе, паритесь и наслаждаетесь видом Катуни и противоположного лесистого берега. Особенно интересно, наверное, когда на улице лежат сугробы. А для ценителей русских традиций рядом со SPA-комплексом построена просторная баня. После парной и прочих оздоровительных процедур многих ноги сами понесут в пивной ресторан, расположенный внутри комплекса. Заказываете пиво, безалкогольные напитки или чай, и вы снова на природе, благодаря панорамному остеклению и большой террасе с видом на Катунь.

Туркомплекс Grand Chalet Altay. Фото предоставлено туркомплексом Grand Chalet Altay. Туркомплекс Grand Chalet Altay. Фото предоставлено туркомплексом Grand Chalet Altay. Туркомплекс Grand Chalet Altay. Фото предоставлено туркомплексом Grand Chalet Altay.

Кроме пивного ресторана на территории GCA расположены еще три: «Лес и река» (готовится к запуску на втором этаже SPA-комплекса), «Сосны» (в самой гостинице), а также летний бар «Хвоя» у открытого бассейна. В основу их концепции заложено использование локальных продуктов, авторская кухня и, разумеется, качественный сервис. Работают рестораны по системе a la carte (с обслуживанием на заказ). В «Соснах», между прочим, великолепный набор эстетских чаев и лимонадов на основе алтайских трав и ягод. А какую делают уху из местной рыбы, какие подают грибочки, какие лепят пельмени — о-о-о, это отдельная песня с названием «Кулинарное путешествие по Алтаю»! В ней множество куплетов и веселый припев, составленный из длинного набора достойных пятизвёздного заведения крепких напитков, вин и местных настоек.

И вот, наконец, уставшие и отдохнувшие одновременно, вы идете в свои номера. Они могут быть в гостинице или в отдельно стоящем шале. Все гостиничные номера неповторимы по интерьеру и дизайнерским решениям, хотя есть общие особенности. Это бесподобные ароматы кедра. Красивые виды из окон. Отопление, скрытое в полу. Уютные кровати и кресла. Не повторяющиеся ни в одной спальне светильники. Современная технологическая начинка номеров. Те же «фишки» присущи двух- и одноэтажным шале, каждое из которых единично в своих архитектурных решениях. Дополнительные плюсы шале — в их уединенности, особой атмосферности и территории перед домом, на которой можно прекрасно провести время.

Туркомплекс Grand Chalet Altay. Фото предоставлено туркомплексом Grand Chalet Altay. Туркомплекс Grand Chalet Altay. Фото предоставлено туркомплексом Grand Chalet Altay. Туркомплекс Grand Chalet Altay. Фото предоставлено туркомплексом Grand Chalet Altay. Туркомплекс Grand Chalet Altay. Фото предоставлено туркомплексом Grand Chalet Altay. Туркомплекс Grand Chalet Altay. Фото предоставлено туркомплексом Grand Chalet Altay. Туркомплекс Grand Chalet Altay. Фото предоставлено туркомплексом Grand Chalet Altay. Туркомплекс Grand Chalet Altay. Фото предоставлено туркомплексом Grand Chalet Altay. Туркомплекс Grand Chalet Altay. Фото предоставлено туркомплексом Grand Chalet Altay. Туркомплекс Grand Chalet Altay. Фото предоставлено туркомплексом Grand Chalet Altay.

Несколько дней после возвращения из Grand Chalet Altay на душе стояли тишина и покой. Чудились запахи смолы на деревьях, убаюкивающая мелодия реки, щебетание птиц и… ложечки из стильных столовых приборов «Сосны». Очень приятный остался осадок.

Постскриптум Гостям издалека добраться до GCA очень просто — 30 минут езды от аэропорта Горно-Алтайска по легендарному Чуйскому тракту с идеальным асфальтовым покрытием. Добро пожаловать в комфортную природу первозданного Алтая! Заранее рад за вас.

*Grand Chalet Altay — Гранд Шале Алтай

Сергей Винокуров.

Сайт: www.grandchalet.ru

Соцсети: https://vk.com/grandchaletaltay

Телефон: 8 800 1000 540 (бесплатно по РФ)