Где сибирякам оформить кредит по честной ставке без скрытых комиссий

В Банке «Левобережный» можно взять до 1,5 млн рублей в кредит на срок до 5 лет на любые цели от 16,9 % до 18,9 % годовых.

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Для кредита на сумму до 100 000 рублей достаточно всего двух документов: паспорта и второго документа на выбор: СНИЛС, загранпаспорт, водительское или пенсионное удостоверение, справка из ПФР о страховом стаже.

Также есть возможность оформить кредитную карту PRO100 с бесплатным обслуживанием навсегда, беспроцентным периодом в 100 дней, скидками до 10% на покупки у партнеров и выгодным кешбэком.

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