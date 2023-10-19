21 октября
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Где найти игры на Андроид на все случаи жизни

Игры с хорошей графикой, качественным звуком, увлекательным геймплеем и сложным сюжетом можно найти не только среди тех, что предназначены для ПК. Современные производители мобильных игр также предлагают пользователям погрузиться в мир захватывающих приключений и удивительных миров. Где скачать лучшие андроид игры, рассмотрим ниже.

Женщина со смартфоном.
Женщина со смартфоном.
Фото: ru.freepik.com, автор gpointstudio.

Какие игры популярны сегодня?

Существует огромное количество всевозможных рейтингов, приведенная ниже подборка основана на оценке популярности запросов со стороны пользователей по поиску тех или иных мобильных игр. Итак, в 2023 году геймеры чаще всего ищут:

  • Plants vs. Zombies 2 (Растения против зомби 2) — сражение с зомби в самых разных эпохах, от Древнего Египта до будущего;
  • Asphalt 9: Legends (Динамичные гонки) — классная игра для поклонников гонок, которая «летает» даже на бюджетных Андроидах;
  • Brawl Stars (Звездные драки). Большую часть многомиллионной аудитории составляют юные геймеры. Интересные персонажи, скины, баттл-пасс, прогресс по очкам, квесты и прочее сильно напоминают классические PC игры;
  • Fortnite (фотнайт). Жанр «королевская битва» реализован здесь на высочайшем уровне, поэтому число поклонников только растет;
  • Last Day on Earth: Survival (Последний день на Земле). Увлекательная выживалка, в которой герою предстоит выстоять в мире, где случился зомби-апокалипсис;
  • Minecraft (Майнкрафт, игра на выживание). В этой игре можно реализоваться практически любые по масштабности замыслы. Поклонников у игры не просто много, а очень много!
  • Fox Legends (Фокс легендс). Здесь игрокам предстоит приоткрывать тайны загадочного мира, искать сокровища, сражаться с боссами и просто отлично проводить время;
  • Critical Ops: Multiplayer (Критикал Опс: мультиплеер). Популярный шутер с несколькими игровыми режимами, огромным арсеналом оружия и неплохо сбалансированными картами;
  • Shadowmatic (Шейдоуматик). Популярная игра с тенями, которая может смело претендовать за звание антистресс игрушки;
  • Sky: Children of the Light (Небеса: дети света). Необычная сюжетная линия с перемещением по локациям и увлекательным геймплеем не оставит равнодушными поклонников игр легких жанров.

Найти классные игры для смартфонов вы можете на портале LivePDA.ru (Лайфпидиэйт.ру). Также у нас вы найдете популярные приложения, программы, сможете изучать актуальные новости, полезные лайфхаки и многое другое.

Как скачать игры на смартфон?

Сегодня большая часть игр доступна для скачивания бесплатно. Подобрать подходящий вариант можно в разделе, нужном именно вам (для удобства игры поделены на аркады, стрелялки, головоломки, настольные, РПГ, симуляторы, спортивные, приключения и т.д.). Достаточно предварительно убедиться, что системные требования понравившейся вам игры соответствуют техническим возможностям вашего смартфона.

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