Где купить титановую трубу с доставкой

Свойства титана и возможные сферы применения
Титан отличается небольшим весом, повышенной прочностью, а также способностью выдерживать максимальные нагрузки и воздействие высоких температур. Он не теряет своих свойств при взаимодействии со многими видами агрессивных веществ. Благодаря высокой химической устойчивости, его применяют для монтажа трубопроводов, используемых в химической промышленности, а также в нефтегазовой отрасли.
Применяют титановые трубы в машиностроении, приборостроении, производстве оборудования, судостроении, а также других сферах. Небольшой вес в сочетании с высокой коррозионной устойчивостью позволяют применять материал в аэрокосмической отрасли.
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