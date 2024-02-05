Фитнес будущего доступен уже сегодня

ЭМС-тренировка (ЭМС здесь — это электромиостимуляция) позволяет существенно сократить общее время занятия: до 25 минут, включая лимфодренажный массаж. Такая тренировка строится индивидуально под руководством персонального тренера.
Тренировки на немецком профессиональном оборудовании в специальном ЭМС-костюме.
Фото предоставлено студией «Экспресс фит».
Она поможет:
- избавиться от излишков жира и воды;
- укрепить мышечный каркас;
- улучшить качество кожи, избавиться от целлюлита;
- восстановить (улучшить?)состояние фигуры после родов, организм после травм и операций;
- получить эффект комплексного омоложения;
- увеличить объем мышц, взрывную силу и выносливость;
- оставаться активным и подвижным долгие годы.
Тренировки на немецком профессиональном оборудовании в специальном ЭМС-костюме.
Фото предоставлено студией «Экспресс фит».
В студии «Экспресс фит» можно также расслабиться в кедровой фитобочке с травами либо пантовым экстрактом и пройти курс массажа — косметологического антицеллюлитного.
«Экспресс фит» (EXPRESS FIT) находится здесь: Барнаул, ул. Песчаная, 80.
Самое важное - в нашем Telegram-канале