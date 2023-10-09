Эвакуатор в Барнауле: для чего нужен и как вызвать

Все бывалые автолюбители точно знают, что на их пути могут возникнуть разного рода трудности. Ведь вождение автомобиля — это не всегда только про комфорт, это еще и непредвиденные обстоятельства. В пути, как известно, может произойти разное, особенно если дорога предстоит дальняя. Хорошо, если водитель еще и мастер на все руки и сможет при необходимости починить свое транспортное средство. А если это не так?

Тогда без помощи точно не обойтись. Только представьте, насколько сейчас технологии ушли вперед, соответственно, насколько сложны все внутренние механизмы в каждом автомобиле. Без специальных знаний и тем более инструмента точно не обойтись, когда речь идет о какой-либо неисправности. Машина может быть повреждена настолько, что ее нереально вытянуть без помощи извне. Именно для таких ситуаций и были созданы службы эвакуаторной помощи на дорогах.

Что может послужить причиной вызова эвакуатора

В данном случае стоит выделить такие факторы:

аварийные происшествия разной сложности на проезжей части;

случаи, при которых машину выбрасывает с проезжей части;

поломки машины любой сложности;

произошла блокировка колес транспорта;

проблемы с электроникой в авто;

аккумулятор не показывает признаки жизни;

сильно поврежден кузов или лобовое стекло;

пробитые колеса и многое другое.

Как выбрать эвакуаторщика

Однозначно не лишним будет иметь в записной книжке номера телефонов эвакуаторных служб. Ведь никто из нас не застрахован от неприятностей на дороге. Рекомендуем отдавать свое предпочтение только тем компаниям, которые работают без посредников. Особенно важно, чтобы они предоставляли свои услуги в режиме 24/7. Для компании, предоставляющей услуги данного рода, не будет иметь никакого значения марка вашей машины и ее габариты.

Поскольку для таких случаев должны быть эвакуаторы различного назначения. Важно будет упомянуть в разговоре с диспетчером все нюансы, чтобы он смог отправить к вам на помощь наиболее подходящий вариант спецтехники. Эвакуатор в Барнауле доступен для заказа круглосуточно.

Обычно к вашим услугам могут быть доступны следующие виды эвакуаторов:

с наличием специальной платформы с лебедкой;

платформой, которая выдвигается (отличный вариант для машин с низким клиренсом);

услугой крана-манипулятора (такой эвакуатор справится с поставленной задачей любой сложности, но и цена на такой тип эвакуатора будет существенно выше).

Если вы заинтересованы в получении оперативной помощи, предельно серьезно относитесь к вопросу выбора эвакуаторщика.