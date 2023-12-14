Эксперт рассказал об опасности оплаты товаров по QR-коду

Способ оплаты по QR-коду не так безопасен, как привычная банковская карта. Об этом сообщает «Прайм».

Эксперт предупредил, что при оплате товара обращайте внимание на получателя. В случае подмены реквизитов вы не сможете вернуть средства или отказаться от покупки.

Более безопасны в этом случае динамичные коды, так как они формируются под конкретную покупку.

На статичный QR-код мошенники могут приклеить свой.

Также нужно знать, что кешбэк за оплату по QR-коду не всегда начисляется. Если в магазине нет стабильного соединения, то лучше отказаться от такого способа оплаты. Так, при потере сигнала касса не выдаст чек, покупка не состоится, даже если средства уже списались. При этом деньги вернутся позже, если они попали на счет магазина.

Ранее сообщалось, что жительница Барнаула доверилась тарологу из интернета и лишилась крупной суммы.