Экологично — как в деревне, комфортно — как в городе. В пригороде Барнаула продолжается комплексная застройка по-настоящему современного поселка

Современный поселок — это когда вы окружены природой и при этом не лишаетесь городского комфорта. «Полянки» — как раз об этом. Поселок расположен на краю соснового бора, а дома с приятным экстерьером оборудованы всеми необходимыми коммуникациями. Дорога от города пролегает по живописным полям и займет у вас не больше получаса. Все это удовольствие — по весьма доступной цене. Но обо всем по порядку.

Со вкусом и вашей помощью

Дома выполнены в едином современном стиле — здесь исключены странные соседства, когда строение из бревен стоит рядом с газобетоном без отделки. При этом каждый дом будет по-­своему уникален, на что, разумеется, может повлиять и сам покупатель. Застройщик готов дополнительно построить баню, гараж и беседку по индивидуальному заказу.

Всего разработано более 16 проектов домов различной площади, планировки и этажности. В наличии дома от 76 до 147 кв. м. Все дома капитальные и подходят для круглогодичного проживания. Маленький загородный дом или большой коттедж — это уже дело вкуса и выбор потребителя!

Дома продаются вместе с участком от 6 до 8,5 сотки на выбор. По периметру участок обнесен забором.

Комфортно как в городе

Дома идут «под чистовую отделку» со всеми коммуникациями, необходимыми для комфортной жизни: газ, электричество, вода. Более того, каждый участок продается с уже установленным септиком для отведения канализационных вод. Внутри каждого дома установлен газовый котел, подключенный ко всем сетям и необходимому оборудованию.

В поселке Новые Зори в пяти минутах от «Полянок» есть муниципальный детский сад, муниципальная школа, отделения аптеки, почты, банкоматы. Недалеко отрылся Ледовый дворец спорта «Скиф-Арена», где есть секции хоккея и фигурного катания.

Управляющая компания займется вывозом мусора, очисткой дорог, проведением масштабных мероприятий и праздников — в общем, сделает все, чтобы ваша жизнь стала еще комфортнее.

Современный поселок «Полянки». Фото предоставлено администрацией поселка «Полянки».

Вам не придется стоять в пробке

По всей территории поселка предусмотрено асфальтированное дорожное покрытие. Дорожная сеть поселка представляет собой поперечные улицы с тремя широкими продольными бульварами.

При проектировании отдельное внимание было уделено ширине пролетов между участками: на центральных бульварах — 22 м, на поперечных межквартальных улицах — 16 м (расстояние от забора до забора).

В данный момент ведется озеленение поселка и подготовка дорог к асфальтированию.

Кстати, задержек по пути в Барнаул тоже не предвидится. На двух дорогах, которые ведут в «Полянки» — Павловском тракте и дороге от поселка Новосиликатный, — в выходные дни не образуются транспортные заторы, в отличие от Правобережного тракта, где собираются десятки машин с федеральных трасс Горно-Алтайска и Новосибирска.

Впрочем, до поселка можно добраться на общественном транспорте — даже на электричке.

Дом можно купить в ипотеку*

Покупайте так, как вам удобно. Можно за наличный расчет, а также доступна покупка по программе «Сельская ипотеки», «Ипотека с господдержкой», «ИТ-ипотека», «Семейная ипотека».

В наличии полностью готовые дома и дома на финальной стадии строительства.

Если вы купите дом сегодня — сможете заселиться сразу после покупки.

Задать все вопросы или записаться на экскурсию вы можете:

на сайте polyanki-sbs.ru

по телефону +7-913-260-2233.

vk.com/polyanki_sbs

* Банки-партнеры: Банк «Левобережный» (лицензия ЦБ РФ на осуществление банковских операций № 1343 от 18 августа 2015 г.), АО «Россельхозбанк» (генеральная лицензия Банка России № 3349 от 12.08.2015 г.), Банк ВТБ (генеральная лицензия Банка России № 1000).