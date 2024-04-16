Эко-Ярмарка приглашает барнаульцев на Фестиваль сладостей 20 апреля

Чтобы участвовать в розыгрыше, сделайте любую покупку на 500 руб. в отделах участников фестиваля до 19 апреля и опустите чек в специальный ящик. Победителей объявят 20 апреля в 14:00.
В фестивале участвуют отделы:
- «Кептен Грефф» павильон 66 — мармелад, шоколад.
- ИП Халиман И. В. остров — печенье, кондитерские изделия.
- «Абрикос» павильон 64 — сладости из Армении.
- ИП Емельянов Д. А. остров — Алтайский мед.
- Пекарня в центре рынка — пирожные, кондитерские изделия.
- Вкус хлеба (со стороны Белого входа) — пирожные, кондитерские изделия.
- «Караван» павильон 50 — восточные сладости.
20 апреля в 13:00, Взлётная 2к.
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