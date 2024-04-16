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Эко-Ярмарка приглашает барнаульцев на Фестиваль сладостей 20 апреля

В программе — дегустации от резидентов, конкурсы и розыгрыш призов.

Эко-Ярмарка приглашает барнаульцев на Фестиваль сладостей.
Эко-Ярмарка приглашает барнаульцев на Фестиваль сладостей.
Источник: компания «Эко Ярмарка».

Чтобы участвовать в розыгрыше, сделайте любую покупку на 500 руб. в отделах участников фестиваля до 19 апреля и опустите чек в специальный ящик. Победителей объявят 20 апреля в 14:00.

В фестивале участвуют отделы:

  • «Кептен Грефф» павильон 66 — мармелад, шоколад.
  • ИП Халиман И. В. остров — печенье, кондитерские изделия.
  • «Абрикос» павильон 64 — сладости из Армении.
  • ИП Емельянов Д. А. остров — Алтайский мед.
  • Пекарня в центре рынка — пирожные, кондитерские изделия.
  • Вкус хлеба (со стороны Белого входа) — пирожные, кондитерские изделия.
  • «Караван» павильон 50 — восточные сладости.

20 апреля в 13:00, Взлётная 2к.

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