Душевая кабинка: 5 неочевидных критериев выбора

Форма и размер — два основных критерия, на которые обращают внимание люди, выбирающие душевые кабины . Однако, удобство эксплуатации и надежность такого типа сантехники зависит от множества факторов. О них мы и расскажем ниже.

Особенности конструкции

Кабинки бывают двух типов: открытые и закрытые. Первый тип конструкции относится к бюджетным и простым, в них нет крыши и дополнительных опций. Закрытая кабинка герметична, в ней поддерживается тепло, а лишняя влага не попадает в помещение. Закрытые кабины часто оснащены дополнительными опциями, которые позволяют наслаждаться спа-процедурами в домашних условиях.

Материал конструкции

Стенки обычно изготавливаются из закаленного стекла или пластика. Второй вариант дешевле, поскольку он менее долговечен. Стекло при аккуратной эксплуатации, то есть, без сильного механического воздействия, не теряет внешнего вида годами.

Поддоны изготавливают из разных материалов: акрила, стали, пластика, искусственного камня. Сталь устойчива к коррозии, но от ударов может деформироваться (эмаль со временем трескается). Акрил более устойчив, но чистить его нужно средствами, не содержащими абразивных веществ. Пластик достаточно хрупок. Искусственный камень используется только в дорогих и эксклюзивных моделях.

Тип двери

Существует три варианта:

распашной тип открытия. Дверь крепится с помощью петель и открывается наружу. Такой вариант удобен, но только в случае, если санузел имеет достаточно большой размер;

раздвижные двери при открытии двигаются вдоль стенок. Это идеальный вариант для малогабаритных комнат или тех случаев, когда раковина или другая мебель/сантехника стоят близко к кабинке;

складные двери (устанавливаются только в прямоугольных кабинках), они состоят из двух отделений, складывающихся в «гармошку».

Кабинки с распашными дверьми стоят дороже аналогов.

Высота поддона

Поддон — неотъемлемая часть конструкции душевой кабинки.

Существует три варианта:

низкий (до 15 см). Важно следить за скоростью слива, при наличии проблем с ним, вода будет проливаться через бортики;

средний (от 15 до 35 см). Такой вариант может использоваться как мини-ванна;

от 35 см. При достаточно большом размере кабинки поддон такой высоты позволяет принимать не только душ, но и ванну.

При большом поддоне конструкция выглядит более габаритно, чем при маленьком. На рынке можно найти модели, высота поддона которых превышает 50 см.

Дополнительные опции

Чем больше опций в кабинке, тем выше ее стоимость. Что чаще всего предусмотрено в конструкции:

тропический душ;

гидромассаж;

эффект бани (парогенерация);

подсветка воды;

ароматерапия;

держатель для полотенца;

полочки/сидения;

зеркало;

встроенный проигрыватель или дорадио;

система вентиляции.

Управление опциями может быть кнопочным, электронным, сенсорным. Выбор зависит только от ваших предпочтений.

Выбирая размер и форму кабинки, учитывайте, что в ванной комнате должны поместиться и другие предметы: раковина с тумбой, полотенцесушитель, унитаз (если санузел совмещен), полочки и прочее. Слишком габаритная конструкция будет «съедать» пространство, делая эксплуатацию менее удобной.

ООО «Группа компаний «Саником»

Самое важное - в нашем Telegram-канале