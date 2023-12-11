12 декабря
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Добровольный сертификат ГОСТ Р: что это и как получить

Добровольный сертификат ГОСТ Р — документ, оформляемый по инициативе производителя с целью подтверждения соответствия продукции нормам и стандартам законодательства. Получают его только в дополнение к обязательным сертификатам. Среди подтверждающих качество документов, получаемых по собственной инициативе, добровольный сертификат ГОСТ Р имеет наибольшую востребованность. Как его оформить, рассмотрим ниже.

Добровольный сертификат ГОСТ Р — документ, оформляемый для подтверждения соответствия продукции нормам и стандартам законодательства.
Добровольный сертификат ГОСТ Р — документ, оформляемый для подтверждения соответствия продукции нормам и стандартам законодательства.
Источник: ООО «ЦНЛ».

Добровольная сертификация: основные особенности

Сертификат считается важным имиджевым документом. Он имеет установленный законом образец, бумага выдается сертифицированными центрами лицензирования.

Несколько важных моментов о добровольном сертификате ГОСТ Р:

  1. Область применения документа. Сертификат можно оформить на процессы производства, продукцию и услуги.
  2. Цель получения. Заказчик может подтвердить высокие характеристики выпускаемой продукции или оказываемой услуги и повысить ее привлекательность на рынке.
  3. Основание выдачи. Личная инициатива компании производителя.
  4. Какие характеристики проверяются. Любые, значимые для того или иного вида продукции или услуги.
  5. Кто проверяет? При подаче заявки в обязательном порядке должен быть предоставлен протокол испытаний продукции, оформленный в сертификационной и аккредитованной лаборатории.


Получение сертификата актуально, если необходимо повысить уровень доверия и лояльности со стороны потребителей. Документ подтверждает, что производитель уделяет внимание не только безопасности продукции, но и делает ее по-настоящему качественно.

Еще несколько важных моментов о добровольной сертификации

Несмотря на то, что рассматриваемый нами сертификат считается добровольным, некоторые крупные торговые сети также проверяют его наличие. Например, если две конкурирующие компании заявят о желании продавать свои товары через ритейлера, то выберут ту, которая сможет предоставить добровольный сертификат ГОСТ Р.

При добровольной сертификации могут использоваться различные схемы оценки соответствия, которые заявитель согласовывает с органом сертификации. При составлении заявления на получение добровольного сертификата ГОСТ Р производитель может указать те показатели товара или услуги, которые он сам считает наиболее привлекательными.

Получить документ можно на единичную продукцию, партию, определенный объем, предусмотренный контрактом с заказчиком, либо на серийный выпуск. От этих и некоторых других условий зависит стоимость выдачи сертификата.

ООО «ЦНЛ»

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