Добровольный сертификат ГОСТ Р: что это и как получить

Добровольный сертификат ГОСТ Р — документ, оформляемый по инициативе производителя с целью подтверждения соответствия продукции нормам и стандартам законодательства. Получают его только в дополнение к обязательным сертификатам. Среди подтверждающих качество документов, получаемых по собственной инициативе, добровольный сертификат ГОСТ Р имеет наибольшую востребованность. Как его оформить, рассмотрим ниже.

Добровольная сертификация: основные особенности

Сертификат считается важным имиджевым документом. Он имеет установленный законом образец, бумага выдается сертифицированными центрами лицензирования.

Несколько важных моментов о добровольном сертификате ГОСТ Р: Область применения документа. Сертификат можно оформить на процессы производства, продукцию и услуги. Цель получения. Заказчик может подтвердить высокие характеристики выпускаемой продукции или оказываемой услуги и повысить ее привлекательность на рынке. Основание выдачи. Личная инициатива компании производителя. Какие характеристики проверяются. Любые, значимые для того или иного вида продукции или услуги. Кто проверяет? При подаче заявки в обязательном порядке должен быть предоставлен протокол испытаний продукции, оформленный в сертификационной и аккредитованной лаборатории.



Получение сертификата актуально, если необходимо повысить уровень доверия и лояльности со стороны потребителей. Документ подтверждает, что производитель уделяет внимание не только безопасности продукции, но и делает ее по-настоящему качественно.

Еще несколько важных моментов о добровольной сертификации

Несмотря на то, что рассматриваемый нами сертификат считается добровольным, некоторые крупные торговые сети также проверяют его наличие. Например, если две конкурирующие компании заявят о желании продавать свои товары через ритейлера, то выберут ту, которая сможет предоставить добровольный сертификат ГОСТ Р.

При добровольной сертификации могут использоваться различные схемы оценки соответствия, которые заявитель согласовывает с органом сертификации. При составлении заявления на получение добровольного сертификата ГОСТ Р производитель может указать те показатели товара или услуги, которые он сам считает наиболее привлекательными.

Получить документ можно на единичную продукцию, партию, определенный объем, предусмотренный контрактом с заказчиком, либо на серийный выпуск. От этих и некоторых других условий зависит стоимость выдачи сертификата.

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