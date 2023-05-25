До завершения конкурса детских видеороликов с ценными призами осталось 7 дней.

Организаторами конкурса являются проект «Образ будущего» и строительная компания «Жилищная Инициатива».
Участникам конкурса необходимо в видеоролике, хронометражем до 1 минуты, рассказать о своем любимом месте в Барнауле. Видео необходимо прислать на официальную почту конкурса: ng.barnaul@bk.ru
В тексте письма необходимо указать фамилию, имя, отчество и возраст участника, контактный номер телефона одного из родителей или законных представителей. Итоги конкурса будут подведены 31 мая, а в праздничный день — 1 июня участники получат свои заслуженные награды!
На данный момент мы получили уже более 150 видеороликов от участников. Все видео очень креативные и интересные, нам будет достаточно непросто выбрать лучшие, но наше жюри приложит все усилия! Напомню, что заявки принимаются до 30 мая включительно, ждём Ваши работы! — отметил автор проекта «Образ будущего» Алексей Линник.
«Образ будущего» — проект, рассказывающий о перспективах развития Барнаула и Алтайского края, а также о нынешних реалиях в рамках цикла видеоинтервью с лидерами общественного мнения, предпринимателями, представителями власти, сферы культуры и образования.
Генеральный спонсор конкурса: ООО «Жилищная Инициатива».
Информационный партнер конкурса: ИД «Алтапресс».