Дмитрий Корничевский сравнил гражданство Румынии с гражданством Германии

Гражданство – это формальное признание человека частью государства и присвоение ему соответствующего статуса. Румыния и Германия – это две европейские страны с сильной и достаточно стабильной экономикой, медициной и образование. Тем не менее гражданство Румынии и Германии имеют определенные различия, о которых рассказывает Дмитрий Корничевский .

Главные преимущества гражданства Румынии

Гражданство Румынии дает множество преимуществ. Прежде всего, оно позволяет свободно перемещаться по странам Европейского Союза без необходимости получения визы. Кроме того, румынские граждане могут:

жить и работать в любой другой стране ЕС;

получать социальные льготы и образование;

голосовать на выборах в Европейский парламент;

участвовать в муниципальных выборах.

Подробнее про социальные выплаты

При получении данного вида гражданства перед потенциальным жителем открывается возможность оформить разные виды пособия. Самым популярным является пособие по безработице. Выплаты в данном случае составляют целых 75% от справочного показателя и составлял около 121 Евро (по данным с марта 2023 года). В зависимости от страховых отчислений сумма выплаты может увеличиться максимум на 5%. Данное пособие также может выплачиваться каждому выпускнику вуза, но размер выплаты составляет всего 50%.

Людям пожилого возраста также начисляется пенсия. Для мужчин выплаты могут начаться с 65 лет, а для женщин с 63. Минимальный размер пенсии в 2023 году составил 362 Евро. Сумма также зависит от страхового стажа. Граждане также могут оформить пособие на ребенка до 18 лет, который обучается в средней школе или колледже на территории Румынии. В такой ситуации сумма будет составлять около 121 Евро и меняться в зависимости от состояния здоровья и возраста ребенка.

Румынский паспорт имеет те же права, что и немецкий паспорт. Владельцы румынского гражданства могут легко получить рабочую визу или визу для посещения других стран, а также участвовать в программе безвизового перемещения в США. Кроме того, румынский паспорт позволяет свободно перемещаться по многим странам, включая Россию, Канаду, Японию и Китай.

В отличие от Румынии гражданство Германии получить очень сложно. Помимо процесса натурализации через 10 лет проживания в Германии, есть также другие требования, такие как владение немецким языком и соответствующий уровень образования. Кроме того, гражданство Германии требует отказа от предыдущего, что может быть проблемой для многих людей, которые не хотят отказываться от своих корней и культурных связей. Это также может привести к практическим проблемам, таким как налоговые обязательства и сложности с оформлением наследия на имущество.

Тем не менее, гражданство Германии также имеет свои преимущества. Жители в стране имеют право на безвизовое перемещение в более чем 180 стран мира, а также могут получать льготы и субсидии от правительства. Кроме того, граждане Германии могут получить доступ к высшему образованию, которое является одним из лучших в мире.

Стоит отметить, что гражданство Румынии дает возможность обслуживания в банках и финансовых учреждениях в Румынии, которые предлагают выгодные тарифы, ипотечные и депозитные ставки.

Все граждане также получают право на бесплатную медицинскую помощь во многих странах Евросоюза. Жители могут приобрести специальный медицинский абонемент, который дает возможность получить помощь от врачей в частных клиниках. Он включает в себя возможность получения онлайн или телефонных консультаций от разных врачей.

erid: 4CQwVszH9pSapqqefuJ