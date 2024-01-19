Для жителей Алтая РСХБ делает карты UnionPay бесплатными

Весь прошлый год клиенты РСХБ проявляли большой интерес к картам платежной системы UnionPay. В 2023 году более 1,7 тыс. жителей Алтайского края и Республики Алтай стали обладателями карт UnionPay и «Мир»-UnionPay от Россельхозбанка. Повышенный рост спроса обусловлен широкими возможностями оплаты за рубежом, а также в иностранных онлайн-магазинах с помощью карт данной платежной системы.

На фоне повышенного интереса со стороны клиентов мы приняли решение сделать бессрочной запущенную в августе акцию по бесплатному выпуску карт платежной системы С 1 января 2024 года оформление дебетовых, и кредитных карт UnionPay становится бесплатным на весь срок действия, — рассказала Елена Волосевич, директор департамента розничных продуктов и процессов Россельхозбанка.

Самой востребованной в линейке дебетовых карт РСХБ, является карта Своя Union Pay. Помимо возможностей по оплате товаров и услуг заграницей по данной карте доступен кешбэк до 4% на все покупки или до 15% в выбранных категориях. Кешбэк начисляется баллами в рамках программы лояльности «Урожай», но не более 5000 баллов в месяц.

Клиенты могут самостоятельно выбрать валюту карты: рубли, китайские юани, доллары, евро. Можно получить моментальную дебетовую неименную карту в день обращения в офис, при себе достаточно иметь только паспорт. Кроме карт для частных клиентов РСХБ развивает и направление UnionPay Business для юридических лиц. Такие карты интересны всем юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, занимающимся внешнеэкономической деятельностью, транспортным кампаниям, сотрудники которых совершают поездки за границу для оплаты корпоративных расходов за рубежом, обеспечивая при этом соблюдение политики безопасности или для закупки товаров за рубежом.

Подробные условия оформления карт UnionPay можно узнать на сайте Россельхозбанка www.rshb.ru, получить в офисах банка или по номеру телефона контакт-центра 8-800-100-0-100.

На всей территории России и за рубежом, более чем в 180 странах и регионах, клиенты могут осуществлять оплату товаров и услуг банковскими картами, мобильными телефонами и другими платежными средствами. Все основные банковские операции также можно выполнять через каналы дистанционного обслуживания: в мобильном приложении и Интернет-банке.

Россельхозбанк работает с китайской платежной системой UnionPay International с 2017 года. Банк стал первой российской финансово-кредитной организацией, выпустившей кобейджинговую карту «Мир»-UnionPay и с тех пор является лидером рынка РФ по выпуску таких карт.

Генеральная лицензия 3349 от 12.08.2015 г.

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