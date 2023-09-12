Дизельные горелки для котлов: как выбрать

Дизельная горелка — устройство, основное назначение которого состоит в безопасном и эффективном сжигании дизтоплива и получении тепла. Процесс осуществляется в специальной камере сгорания, куда попадает топливо, смешанное с воздухом. Область применения дизельных горелок: хозяйственные и производственные объекты, к которым не подведено централизованное газоснабжение.

Какими преимуществами обладают дизельные горелки?

Широкий выбор дизельных горелок доступен здесь. К основным их преимуществам можно отнести следующие:

нет необходимости получать разрешение на установку от соответствующих инстанций, как в случае с газовыми горелками;

доступная цена и возможность подобрать модель под нужды любого по площади помещения;

простой монтаж;

низкий уровень шума при работе;

быстрый старт работы устройства и практически моментальная подача тепла;

эффективное и экологичное решение, поскольку при высоком КПД дизельных колонок объем выбросов вредных веществ минимален;

простое и понятное управление, осуществляемое в автоматическом режиме;

комфортная эксплуатация;

долгий срок полезного использования.

Экономичный расход топлива — еще одно преимущество современных моделей дизельных колонок. Цены зависят от мощности, производителя, типа устройства и многих других факторов, поэтому при выборе необходимо обращать внимание на максимальное число параметров.

Основные критерии выбора агрегата

Чтобы отопительное оборудование полностью соответствовало существующим у его владельца запросам, необходимо обратить внимание на целый ряд параметров:

Мощность и тип ее регулировки. Мощность горелки должна быть выше, чем топовая мощность основного агрегата с учетом сопротивления топки выхлопным газам. Сложность автоматики. Чем она выше, тем дороже обойдется горелка. На современных агрегатах устанавливают датчики давления и температуры, контроля горения и очистки камеры, управляемый вентилятор и прочее. Наличие подогрева топлива. Такая опция обеспечивает улучшение работы системы, поэтому модели с подогревом стоят дороже. Расход топлива. От этого зависит, сколько средств придется тратить на отопление заданной площади. Количество ступеней. Это один из основных показателей. Если ступень одна, то конструкция простая, цена невысокая, но система способна работать только на полную мощность. Двухступенчатые модели могут функционировать в двух режимах: на 50% или 100%. Наиболее технологически сложный и прогрессивный тип агрегата – модулируемый. Его цена существенно выше, но вы сами устанавливаете требуемую мощность. Компания-производитель. Не стоит доверять продукции малоизвестных и сомнительных фирм, горелки которых не имеют широкого распространения.

Подобрать оптимальную дизельную горелку без наличия соответствующих знаний и опыта – непросто. При сложностях в выборе вы всегда можете обратиться к профессиональным консультантам фирмы, в которой будете приобретать оборудование.

Источник материала: сайт Boilerparts.ru