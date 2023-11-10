Девайсы от Сбера разошлись в Сибири 17-тысячным тиражом с начала года

За первые девять месяцев 2023 года сибиряки приобрели 17 тысяч умных устройств от Сбера. Об этом на пресс-конференции, посвященной Зеленому дню, рассказал председатель Сибирского банка Сбера Дмитрий Солнцев.

Дмитрий Солнцев,

председатель Сибирского банка Сбербанка:

Технологическая платформа Сбера предлагает собственную линейку различных гаджетов. В Зеленый день сибиряки имеют отличную возможность протестировать и приобрести наши фирменные девайсы по привлекательным ценам и с внушительным кешбэком.

Девайсы от Сбера. Фото предоставлено пресс-службой Сибирского Сбера.

В линейке девайсов от Сбера в частности представлены:

смарт-дисплей SberPortal (СберПортал);

умная ТВ-приставка SberBox (СберБокс);

телевизор Sber 4K UHD / Full HD / HD (Сбер 4Кей ЮЭйчДи/Фул ЭйчДи);

умные колонки SberBoom и SberBoom Mini (СберБум Мини);

умный медиацентр SberBox Top (СберБокс Топ);

умная медиаколонка SberBox Time (СберБокс Тайм);

устройства умного дома Sber: умные лампы, умные розетки, умные LED-ленты, умный хаб и датчики (открытия, движения, температуры и влажности).

Девайсы от Сбера. Фото предоставлено пресс-службой Сибирского Сбера.