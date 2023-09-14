15 сентября
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Потребитель
Erid: 4CQwVszH9pUkpyCUPqR

Детей в Барнауле бесплатно научат создавать мультфильмы и программировать

16-17 сентября в ТОЦ «Гулливер Парк» пройдут бесплатные интерактивные мастер-классы, которые проведут специалисты из международной кибершколы KIBERone. Цель кибершколы — перевести бесполезное времяпровождение в телефоне и компьютере в полезное! На мероприятия приглашают детей от 6 до 14 лет.

Детей в Барнауле бесплатно научат создавать мультфильмы и программировать.
Детей в Барнауле бесплатно научат создавать мультфильмы и программировать.
Фото предоставлено кибершколой KIBERone.

В программе детей ожидает:

  • Программирование.
  • Создание мультфильма.
  • Анимация популярных персонажей.
  • Полезные подарки от IT-специалистов.

Организаторы подчёркивают, что никаких специальных навыков не потребуется, детям всё объяснят и научат на самом мероприятии. Для детей будет полезный и вкусный перекус, а родителям расскажут, какими навыками ребёнок должен обладать в 21 веке.

Получить подробную информацию и записаться на мероприятие возможно по телефону: 8-933-933-55-99.

Количество мест ОГРАНИЧЕНО! Участие бесплатное и только по предварительной записи, чтобы избежать большой толпы детей и уделить внимание каждому участнику.

6+

  • Реклама
  • ИП Линник О. В.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость