16-17 сентября в ТОЦ «Гулливер Парк» пройдут бесплатные интерактивные мастер-классы, которые проведут специалисты из международной кибершколы KIBERone. Цель кибершколы — перевести бесполезное времяпровождение в телефоне и компьютере в полезное! На мероприятия приглашают детей от 6 до 14 лет.

Детей в Барнауле бесплатно научат создавать мультфильмы и программировать.

В программе детей ожидает: Программирование.

Создание мультфильма.

Анимация популярных персонажей.

Полезные подарки от IT-специалистов.

Организаторы подчёркивают, что никаких специальных навыков не потребуется, детям всё объяснят и научат на самом мероприятии. Для детей будет полезный и вкусный перекус, а родителям расскажут, какими навыками ребёнок должен обладать в 21 веке.

Получить подробную информацию и записаться на мероприятие возможно по телефону: 8-933-933-55-99.

Количество мест ОГРАНИЧЕНО! Участие бесплатное и только по предварительной записи, чтобы избежать большой толпы детей и уделить внимание каждому участнику.

6+