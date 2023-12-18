Три шага до приза. Сеть автосервисов ZavGar проводит розыгрыш

Условия розыгрыша довольно просты. Нужно подписаться на сообщество автосервиса ZavGar* во «Вконтакте». Затем поставить лайк на пост с розыгрышем и репостнуть его на свою стену.

Розыгрыш состоится 15 января 2024 года. Точное время организаторы объявят за неделю до этой даты.

Счастливых победителей определят с помощью рандомайзера.

Выигрыш первого победителя составит 30 тыс. рублей, второго — 20 тыс. рублей, третьего — 10 тыс. рублей. А следующие семь выбранных рандомно участников розыгрыша получат по 5 тыс. рублей.

После подведения итогов выигравшие должны связаться с организаторами конкурса в течение 72 часов, чтобы получить заветный приз. Если выигравшие не свяжутся с организаторами розыгрыша, то их призы повторно разыграют между остальными участниками посредством рандомайзера.

Не упусти свой шанс! Прими участие в розыгрыше и сможешь стать обладателем одного из крупных призов!



Сеть автосервисов ZavGar расположена по следующим адресам:

ул. Эмилии Алексеевой, 124;

ул. Заринская, 12 (район теплого рынка).

* ЗавГар.

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