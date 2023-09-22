23 сентября
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Потребитель

Что за жилищные сертификаты для врачей предложили ввести в России

Российским врачам предложили выдавать сертификаты на покупку или аренду жилья, передает ТАСС.

Ипотека. Покупка жилья.
Ипотека. Покупка жилья.
unsplash.com

Для этого они должны будут проработать в медицинских учреждениях не менее пяти лет.

Отмечается, что такой сертификат можно будет использовать на покупку или аренды жилья по более выгодным ценам либо на льготные условия кредитования.

Вице-спикер Госдумы считает, что это привлечет больше врачей в регионы и решит проблему дефицита специалистов.

Финансирование программы можно осуществить за счет пересмотра программ льготных ипотек.

Ранее мы писали насколько на Алтае подорожала ипотека и почему власти хотят изменить ее условия.

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