Что за "Бутербродекс" вырос в России и как на него влияют цены в магазинах

"Бутербродекс", или "Индекс кофе с бутербродом", отражающий потребление россиянами популярных продуктов для завтрака, вырос на 8,7 пункта, сообщает РИА Новости .

Индекс разработали на основе данных крупного аналитического ресурса "Чек Индекс".

В "корзину" для его расчета вошли семь товаров, которые часто встречаются на утренних столах россиян:

батон,

ветчина,

сливочное масло,

сыр,

огурцы,

растворимый кофе,

сахар.

За базовые 100 баллов приняли значение "Индекса кофе с бутербродом" с 1 по 15 октября 2022 года. Его изменение равно среднему арифметическому от динамики среднего чека по каждому из товаров.

Так, в период с 16 по 31 декабря вырос чек по всем продуктам, кроме сахара. Индекс поднялся до 135,5 пунктов.

Однако аналитики отметили, что вторая половина декабря — традиционно пиковое время трат на продовольствие. Обычно после него следуют январский спад и стабилизация спроса.

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