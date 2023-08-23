"Растущая мебель" - создаем правильное рабочее место для школьника

Позвоночник школьника еще только формируется, поэтому так важно создать максимально благоприятные условия для его роста. Из-за плохой осанки уже к подростковому возрасту можно получить неприятный сюрприз в виде сколиоза (искривление позвоночника). А у него, в свою очередь, масса последствий. Сколиоз снижает общий тонус организма, подрывает иммунитет. Из-за неправильной осанки страдают внутренние органы: сердцу тесно во впалой груди; из-за повернутых вперед плеч легкие не могут расправиться; в выпяченном животе неправильно формируются внутренние органы. Когда позвоночник плохо выполняет свои амортизирующие функции, появляются головные боли, быстрая утомляемость, нарушаются внимание и память. Ухудшается деятельность органов дыхания, кровообращения, пищеварения и т.п. Ребенок начинает хуже учиться.
Как избежать этих проблем и добиться того, чтобы ребенок рос здоровым и делал уроки с удовольствием? Купить правильные стол и стул! Правильные потому, что настраиваются по высоте вслед за ростом вашего ребенка и ему не придется горбиться и напрягать шейный отдел позвоночника. Он просто не сможет за таким столом сидеть, сгорбившись и подвернув под себя ногу! Такие столы оснащены наклонной столешницей, что позволяет ребенку поднять рабочую поверхность к себе, обеспечив правильный наклон и оптимальное расстояние до глаз, а не наклоняться к столу. А в этом и заключается профилактика близорукости. Кроме того, ребенок сможет больше заниматься, поскольку дольше не устанет.
Еще немаловажное обстоятельство – такую мебель можно использовать, начиная с дошкольного возраста и до взрослого состояния. Покупаете комплект на всю школу – экономите деньги из семейного бюджета.
Как правильно настроить регулируемую мебель?
Чтобы «растущая» мебель помогала формировать правильную осанку и обеспечивала оптимальную нагрузку на зрение, соблюдайте правила настройки. Определить нужные параметры помогут простые ориентиры.
- Столешница парты должна находиться на уровне груди ребенка, чтобы локти не свисали, но и не были широко разведены в стороны. Когда руки лежат на столешнице, между плечом и предплечьем должен образовываться угол 90 градусов.
- Ступни должны стоять на полу или на подставке, а ноги в коленях – сгибаться под прямым углом.
- Передний край сиденья не должен упираться под колени, иначе возрастет давление на кровеносные сосуды ног.
- Глубина посадочного места должна быть такой, чтобы ребенок опирался спиной о спинку кресла. Верхняя граница спинки должна находиться не ниже середины лопаток.
- Минимальное расстояние от глаз до рабочей поверхности – 30 см, а до монитора компьютера – 40 см.
- Оптимальный угол наклона столешницы для письма – около 15°, для рисования – 0-15°, для чтения – 30°.
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