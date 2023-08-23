"Растущая мебель" - создаем правильное рабочее место для школьника

За какими только столами нам ни приходилось делать уроки - кухонными, письменными, а то и вовсе держа тетрадку на коленях. При этом мамы и папы постоянно нас одергивали: «Не горбись! Не сутулься! Сиди ровно!». А как тут держать спину, если ты постоянно в перекошенном состоянии, а ноги свисают со стула и никак не хотят доставать до пола. Конечно, всем нам это хорошо знакомо. Да и школьные парты оставляют желать лучшего. О какой осанке может идти речь, если в начальных классах мы утопали в огромной парте, а в старших - подпирали столешницу коленями.

Позвоночник школьника еще только формируется, поэтому так важно создать максимально благоприятные условия для его роста. Из-за плохой осанки уже к подростковому возрасту можно получить неприятный сюрприз в виде сколиоза (искривление позвоночника). А у него, в свою очередь, масса последствий. Сколиоз снижает общий тонус организма, подрывает иммунитет. Из-за неправильной осанки страдают внутренние органы: сердцу тесно во впалой груди; из-за повернутых вперед плеч легкие не могут расправиться; в выпяченном животе неправильно формируются внутренние органы. Когда позвоночник плохо выполняет свои амортизирующие функции, появляются головные боли, быстрая утомляемость, нарушаются внимание и память. Ухудшается деятельность органов дыхания, кровообращения, пищеварения и т.п. Ребенок начинает хуже учиться.

Как избежать этих проблем и добиться того, чтобы ребенок рос здоровым и делал уроки с удовольствием? Купить правильные стол и стул! Правильные потому, что настраиваются по высоте вслед за ростом вашего ребенка и ему не придется горбиться и напрягать шейный отдел позвоночника. Он просто не сможет за таким столом сидеть, сгорбившись и подвернув под себя ногу! Такие столы оснащены наклонной столешницей, что позволяет ребенку поднять рабочую поверхность к себе, обеспечив правильный наклон и оптимальное расстояние до глаз, а не наклоняться к столу. А в этом и заключается профилактика близорукости. Кроме того, ребенок сможет больше заниматься, поскольку дольше не устанет.

Еще немаловажное обстоятельство – такую мебель можно использовать, начиная с дошкольного возраста и до взрослого состояния. Покупаете комплект на всю школу – экономите деньги из семейного бюджета.

Как правильно настроить регулируемую мебель?

Чтобы «растущая» мебель помогала формировать правильную осанку и обеспечивала оптимальную нагрузку на зрение, соблюдайте правила настройки. Определить нужные параметры помогут простые ориентиры.

«Растущая» мебель. Иллюстрация предоставлена рекламодателем

Столешница парты должна находиться на уровне груди ребенка, чтобы локти не свисали, но и не были широко разведены в стороны. Когда руки лежат на столешнице, между плечом и предплечьем должен образовываться угол 90 градусов.

Ступни должны стоять на полу или на подставке, а ноги в коленях – сгибаться под прямым углом.

Передний край сиденья не должен упираться под колени, иначе возрастет давление на кровеносные сосуды ног.

Глубина посадочного места должна быть такой, чтобы ребенок опирался спиной о спинку кресла. Верхняя граница спинки должна находиться не ниже середины лопаток.

Минимальное расстояние от глаз до рабочей поверхности – 30 см, а до монитора компьютера – 40 см.

Оптимальный угол наклона столешницы для письма – около 15°, для рисования – 0-15°, для чтения – 30°.

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