Что такое быстрые деньги

У всех бывают ситуации, когда деньги нужны срочно. Если занять у друзей и близких нет возможности, приходится обращаться за деньгами в кредитные организации. И тогда возникает вопрос: можно ли где-то взять быстрый займ , не тратя много времени на подготовку документов, оформление заявки, ожидание решения.

Варианты ответов на этот вопрос есть разные.

Если деньги нужны срочно

Сейчас многие банки предлагают возможность экспресс-оформления кредитов, когда решение по заявке принимают почти так же быстро, как в известных своей оперативностью микрофинансовых организациях.

И все же люди идут в МФО — потому что привыкли считать, что быстрые деньги дают именно там. Конечно, в такой организации можно перехватить несколько тысяч рублей на срочные расходы до зарплаты, но подводных камней может оказаться значительно больше, чем преимуществ.

Микрокредит — выгодно или нет

Микрокредит может оказаться полезным, если вам нужна действительно небольшая сумма на короткий срок и вы уверены, что вернете ее через несколько дней с ближайшей зарплаты. В этом случае одолжить деньги в МФО быстрее и проще, чем брать кредит в банке, да и долговые обязательства вы возьмете на себя буквально на несколько дней.

К тому же зачастую в МФО для оформления займа достаточно только паспорта, а в кредитной истории могут быть сомнительные моменты. Такие займы выдают и безработным, и студентам, и заемщикам, которые не являются гражданами РФ, — в общем, в тех ситуациях, когда банк может отклонить заявку

Однако стоит учитывать, что если вы не сможете вернуть заемные средства быстро, то проценты будут очень большими, а кроме них придется платить еще и штрафы за каждый день просрочки. В итоге ваш долг может увеличиться в несколько раз или даже в несколько десятков раз.

Быстрые деньги в банке — миф или реальность

Прежде чем обращаться в МФО, стоит рассмотреть возможность быстро получить кредит в обычном банке. Сейчас это не слишком трудно: в большинстве банков подать заявку можно онлайн, одобрение кредита получить через несколько минут, а деньги привезет курьер. Например, быстрый займ в Совкомбанке отвечает всем этим условиям: заполнить заявку можно за минуту, из документов нужен только паспорт, а решение по кредиту принимают за пять минут.

Если вы соответствуете требованиям банка к заемщику — обычно в них входят наличие гражданства РФ, постоянной работы и регистрации, возраст от 20 лет и другие условия, подтверждающие вашу платежеспособность, — то получить кредит быстро вы сможете и в банке.

В результате вы получите заемные средства на более мягких условиях, чем в любой МФО, итоговая сумма будет больше, ее хватит на все нужды, а срок выплаты кредита окажется более продолжительным. Тогда быстрые деньги обойдутся вам куда дешевле.

Стоит запомнить: быстрые деньги в МФО — не самый выгодный вариант, к которому имеет смысл обращаться только в тех случаях, когда по каким-то причинам у вас нет возможности получить заемные средства в банке, а деньги необходимы срочно.

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