Что будет с ипотекой и надо ли бежать в банк за кредитом, пока они не подорожали

Да, это так. 17 августа о повышении ставок с 22 августа на 2 процентных пункта заявил Сбер - об этом сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-службу банка.
Другие банки пока держат паузу. Альфа-банк в своем телеграм-канале даже заверил, что ставки не повышает: «Держим изо всех сил».
Напомним, речь идет о повышении ставок по рыночным, нельготным, программам банков. По таким программам, как правило, покупают вторичное жилье (но и жилье в новостройках тоже - если заемщик не соответствует условиям льготных программ).
Как видим, Сбер ограничился повышением лишь на 2 п.п., хотя ключевую ставку подняли на 3,5 п.п.
А вот, по мнению аналитика Банки.ру Инны Солдатенковой, ставки могут возрасти до 17-18%, пишет «Российская газета». Эксперты РБК считают возможным рост до 15-16%: обычно к ключевой ставке добавляется плюс 3–4 процентных пункта.
Самый большой оптимист - гендиректор барнаульского агентства недвижимости «Династия 24» Дмитрий Дворядкин. В своем телеграм-канале он предположил, что ставки по ипотеке по вторичке ожидаются в районе 13-13,5%. Это близко к новым ставкам Сбера с 22 августа (13,4-13,7%).
Самый простой ответ: нет, с чего бы это? Ведь по льготным программам условия утверждает правительство, а они не изменились.
А теперь более сложный ответ. Многие банки немного, на доли процентов, снижают свои ставки по льготной ипотеке за счет, так сказать, внутренних резервов.
И вот Инна Солдатенкова считает, что в банках ставки по льготной ипотеке приблизятся к установленным государством максимумам. То есть тоже немного подрастут.
Сбер изложил свою позицию так: все, кто подали заявки до 22 августа, при одобрении кредита смогут оформить его по прежним ставкам. Так что, очевидно, стоит поспешить - с этим, кстати, все эксперты согласны.
Ирина Солдатенкова уверена, что большая часть банков сохранит условия по уже одобренным заявкам, но при условии выхода заемщиков на сделку до конца августа. Что делать, если вы хотели взять ипотеку, но еще не успели подать заявку в банк?
«Покупателям вторички стоит присмотреться к льготным программам, которые есть по новостройкам и ИЖС. Но если сильно нужно брать квартиру сейчас, то можно взять ипотеку по текущим ставкам. Думаем, они будут на таком уровне два-три месяца, а потом можно рефинансировать кредит», - советует Дмитрий Дворядкин.
Ранее банки рассказали altapress.ru, что в 2023 году интерес заемщиков прочно сместился на покупку вторички. Ставки по нельготным программам выше, но зато человек мог сразу вселиться в новое жилье.
И вот теперь все эксперты полагают: спрос снова сместится в сторону льготных программ - «Семейной ипотеки», «Ипотеки с господдержкой» и «Сельской ипотеки». И, соответственно, деньги снова пойдут в новостройки, что весьма порадует застройщиков.
Дмитрий Дворядкин считает, что 25-30% покупателей на вторичном рынке уйдут в режим ожидания стабилизации ситуации и снижения ставки. Но вряд ли снижение спроса на вторичку отразится на стоимости недвижимости, «так как рынок инертный и так быстро на перемены не среагирует».
Эксперты, опрошенные «Московским комсомольцем», напротив, прогнозируют, что сокращение спроса на вторичку через какое-то время все же может подтолкнуть цены вниз. Ну, а новостройки будут по-прежнему дорожать, и переток покупателей на первичный рынок может даже разогреть цены.
Дворядкин надеется, что новые условия продлятся недолго. «Продажи вторички отложатся, перераспределятся на первичный рынок, а в четвертом квартале, надеемся, ситуация выровняется», - пишет он.
Эксперты «АиФ» тоже вполне себе оптимистичны: «Охлаждение вторичного рынка жилья из-за высоких ставок по ипотеке будет мучительным, но скорее всего — недолгим».
Они вспоминают 2022 год, когда ставку ЦБ подняли до 20%, объемы ипотеки уже в апреле рухнули, но осенью началось восстановление. В общем, это тот случай, когда стоит сказать: "Поживем - увидим".