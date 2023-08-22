23 августа
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Чем интересна и как работает студия персональных тренировок "ЭКСПРЕСС ФИТ"

Студия персональных тренировок ЭКСПРЕСС ФИТ – это:

  • ЭМС фитнес
  • Физическая подготовка детей и подростков на развитие у них силы, выносливости, скорости, ловкости, гибкости
Подарочный сертификат.
Подарочный сертификат.
фото предоставлено студией персональных тренировок ЭКСПРЕСС ФИТ.

ПРО ЭМС ФИТНЕС!

Вся тренировка проходит в специальном ЭМС-костюме (ЭМС — электромиостимуляция), что позволяет существенно сократить общее время занятия до 25 минут, включая лимфодренажный массаж.

В студии ЭКСПРЕСС ФИТ используется ЭМС оборудование немецкой компании Loncego, которое имеет регистрационное удостоверение Росздравнадзора, подтверждающее его безопасность и физиологичность импульса, а также ручной режим настройки (помимо встроенных). Это позволяет максимально разнообразить и тонко настраивать программы под запросы каждого клиента.

Тренировки в специальном ЭМС-костюме.
Тренировки в специальном ЭМС-костюме.
фото предоставлено студией персональных тренировок ЭКСПРЕСС ФИТ.
Тренировки в специальном ЭМС-костюме.
Тренировки в специальном ЭМС-костюме.
фото предоставлено студией персональных тренировок ЭКСПРЕСС ФИТ.
Оборудование для тренировки.
Оборудование для тренировки.
фото предоставлено студией персональных тренировок ЭКСПРЕСС ФИТ.

Персональный тренер и профессиональное оборудование в короткие сроки помогут:

  • Избавиться от излишков жира, воды и целлюлита
  • Придать фигуре рельеф
  • Укрепить мышечный каркас
  • Улучшить качество кожи
  • Восстановить фигуру после родов
  • Пройти курс реабилитации после травм и операций
  • Получить эффект комплексного омоложения.
  • Увеличить объем мышц, взрывную силу и выносливость
  • Оставаться активным и подвижным долгие годы

ЭМС тренировки для тех, кто ценит свое время и ориентирован на достижение быстрого результата.

Тренировки в специальном ЭМС-костюме.
Тренировки в специальном ЭМС-костюме.
фото предоставлено студией персональных тренировок ЭКСПРЕСС ФИТ.

ПРО ФИЗИЧЕСКУЮ ПОДГОТОВКУ ДЕТЕЙ, ПОДРОСТКОВ!

Общая физическая подготовка детей и подростков направлена на развитие силы, ловкости, выносливости, скорости, ловкости, гибкости. К каждому ребенку индивидуальный подход.

В зависимости от поставленных задач – это либо общая физическая подготовка, либо подготовка уже спортсмена к соревнованиям, профессиональный тренер подберет комплекс упражнений и поможет ребенку:

  • правильно сформировать опорно-двигательный аппарат и мышечный скелет;
  • наработать базу для специальной физической подготовки в определенном виде спорта;
  • воспитать морально-волевые качества.

Студия работает с 7.00 до 22.00

Адрес: г.Барнаул, Взлетная, 13

Телефон: 8(3852) 60-28-48,

VK.com/express_fit22

Сайт: Ex-fit.ru

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Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
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