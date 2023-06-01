Будущее установлено! Старт продаж OMODA S 5 в Автоцентре АНТ

- OMODA S5 доступен в трех комплектациях: Life, Tech и Ultra
- Автомобиль для российского рынка получил две модификации: с атмосферным и турбированным двигателями, объемом 1,5 л
- Седан построен на новой универсальной модульной архитектуре M1X
О компании OMODA
Бренд OMODA нацелен на объединение представителей разных сфер с общими ценностями, умеющими нестандартно мыслить и открытыми для всего нового. Он представлен в России фастбек-кроссовером OMODA С5 с передним и полным приводом. Отличительной чертой марки является уникальная ДНК, основанная на современном и креативном образе жизни. В России бренд присутствует с 2022 года
Спортивный дизайн OMODA S 5
Футуристичный дизайн седана OMODA S5 отвечает потребностям покупателей в инновациях, высоком качестве, комфорте и безопасности.
- Решетка и ромбы градиентной формы создают визуальный эффект трехмерности (3D-эффект)
- Динамическая интеграция дальнего ближнего света технологично объединена в едином оптическом элементе.
- Декоративные элементы выхлопной системы имеют алюминиевую окантовку.
Смарт-технологии
OMODA S5 сочетает множество современных решений:
- 2 экрана высокого разрешения по 10.25” каждый
- систему кругового обзора
- беспроводную зарядку
- качественную акустику с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay.
Комфортный и просторный салон
Интерьер OMODA S5 выполнен из качественных материалов отделки, элементы салона декорированы двойной прострочкой. Оформление и компоновка внутреннего пространства автомобиля притягивают взгляды и подчеркивают уникальность.
Стильный салон OMODA S 5 включает:
- спортивные передние сиденья с развитой боковой поддержкой;
- кожаную отделку интерьера;
- многофункциональный руль;
- зимний пакет опций, включающий в себя: обогрев ветрового и заднего стекол, наружных зеркал, форсунок стеклоомывателя, рулевого колеса и всех сидений.
Динамика и безопасность
Для OMODA S5 предлагаются два бензиновых четырехцилиндровых 1,5-литровых мотора. Классический атмосферный двигатель, который ценят за относительную простоту конструкции и турбированный мотор, в полной мере раскрывающий спортивный характер седана.
Комплекс электронных ассистентов водителя, включает в себя адаптивный круиз-контроль, систему контроля дистанции, ассистент удержания автомобиля в полосе и другие функции.
Приобрести автомобиль можно уже сейчас. Только до 10 июня действует особое предложение на покупку OMODA S5. Подробности в отделе продаж Автоцентра АНТ на Павловском тракте, 249-Д.
Официальный дилер OMODA — Автоцентр АНТ
Адрес: Павловский тракт, 249 д
Время работы:
Пн-пт с 8−00 до 19−00,
сб-вс — с 9−00 до 14−00
Отдел продаж:
Телефон: +7 (3852)230−030
Сервисный центр:
Телефон: +7 (3852) 230−010
Сайт: omoda-ant22.ru
https://t.me/ant_omoda
https://vk.com/ant_omoda
https://dzen.ru/ant22_omoda
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