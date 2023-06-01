Будущее установлено! Старт продаж OMODA S 5 в Автоцентре АНТ

Первую партию новых седанов OMODA S5 доставили в Барнаул. В Автоцентре АНТ, единственном официальном дилере OMODA в Алтайском крае, автомобили уже можно приобрести.

OMODA S5 доступен в трех комплектациях: Life, Tech и Ultra

Автомобиль для российского рынка получил две модификации: с атмосферным и турбированным двигателями, объемом 1,5 л

Седан построен на новой универсальной модульной архитектуре M1X

О компании OMODA

Бренд OMODA нацелен на объединение представителей разных сфер с общими ценностями, умеющими нестандартно мыслить и открытыми для всего нового. Он представлен в России фастбек-кроссовером OMODA С5 с передним и полным приводом. Отличительной чертой марки является уникальная ДНК, основанная на современном и креативном образе жизни. В России бренд присутствует с 2022 года

Спортивный дизайн OMODA S 5

Футуристичный дизайн седана OMODA S5 отвечает потребностям покупателей в инновациях, высоком качестве, комфорте и безопасности.

Решетка и ромбы градиентной формы создают визуальный эффект трехмерности (3D-эффект)

Динамическая интеграция дальнего ближнего света технологично объединена в едином оптическом элементе.

Декоративные элементы выхлопной системы имеют алюминиевую окантовку.

OMODA S 5 в Автоцентре АНТ. Фото предоставлено Автоцентром АНТ. OMODA S 5 в Автоцентре АНТ. Фото предоставлено Автоцентром АНТ. OMODA S 5 в Автоцентре АНТ. Фото предоставлено Автоцентром АНТ. OMODA S 5 в Автоцентре АНТ. Фото предоставлено Автоцентром АНТ. OMODA S 5 в Автоцентре АНТ. Фото предоставлено Автоцентром АНТ.

Смарт-технологии

OMODA S5 сочетает множество современных решений:

2 экрана высокого разрешения по 10.25” каждый

систему кругового обзора

беспроводную зарядку

качественную акустику с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay.

Комфортный и просторный салон

Интерьер OMODA S5 выполнен из качественных материалов отделки, элементы салона декорированы двойной прострочкой. Оформление и компоновка внутреннего пространства автомобиля притягивают взгляды и подчеркивают уникальность.

Стильный салон OMODA S 5 включает:

спортивные передние сиденья с развитой боковой поддержкой;

кожаную отделку интерьера;

многофункциональный руль;

зимний пакет опций, включающий в себя: обогрев ветрового и заднего стекол, наружных зеркал, форсунок стеклоомывателя, рулевого колеса и всех сидений.

OMODA S 5 в Автоцентре АНТ. Фото предоставлено Автоцентром АНТ. OMODA S 5 в Автоцентре АНТ. Фото предоставлено Автоцентром АНТ. OMODA S 5 в Автоцентре АНТ. Фото предоставлено Автоцентром АНТ. OMODA S 5 в Автоцентре АНТ. Фото предоставлено Автоцентром АНТ.

Динамика и безопасность

Для OMODA S5 предлагаются два бензиновых четырехцилиндровых 1,5-литровых мотора. Классический атмосферный двигатель, который ценят за относительную простоту конструкции и турбированный мотор, в полной мере раскрывающий спортивный характер седана.

Комплекс электронных ассистентов водителя, включает в себя адаптивный круиз-контроль, систему контроля дистанции, ассистент удержания автомобиля в полосе и другие функции.

Приобрести автомобиль можно уже сейчас. Только до 10 июня действует особое предложение на покупку OMODA S5. Подробности в отделе продаж Автоцентра АНТ на Павловском тракте, 249-Д.

OMODA S 5 в Автоцентре АНТ. Фото предоставлено Автоцентром АНТ.

Официальный дилер OMODA — Автоцентр АНТ

Адрес: Павловский тракт, 249 д

Время работы:

Пн-пт с 8−00 до 19−00,

сб-вс — с 9−00 до 14−00

Отдел продаж:

Телефон: +7 (3852)230−030

Сервисный центр:

Телефон: +7 (3852) 230−010

Сайт: omoda-ant22.ru

https://t.me/ant_omoda

https://vk.com/ant_omoda

https://dzen.ru/ant22_omoda

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