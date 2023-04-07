Большой лифтбек JAC J7 как замена Skoda Octavia

В автоцентре ТИСС АВТО у официального дилера JAC на Алтае представлен весь модельный ряд бренда, в том числе большой лифтбек JAC J7, который по габаритам и типу кузова можно сравнить со Skoda Octavia (Шкода Октавиа). Модель отличается просторным салоном и объемным багажником 540 литров при сложенных сидениях и 1650 литров при разложенных. А благодаря типу кузова лифтбек в автомобиль можно загрузить габаритные грузы.
Дизайн лифтбека JAC J7 разрабатывали в итальянском центре стиля JAC под руководством Даниэля Гальоне, который ранее создавал дизайн моделей Alfa Romeo (Альфа Ромео), Lancia (Лансиа) и Maserati (Мазерати). В результате, например, дизайн решетки радиатора J7 очевидно стилизован под Maserati, но для недорогого автомобиля это скорее плюс.
Коэффициент аэродинамического сопротивления является одним из лучших показателей в классе, благодаря тщательно продуманной форме с ниспадающей задней частью крыши
Интерьер JAC J7 выглядит безусловно современно и технологично. Главный акцент — вертикальный сенсорный дисплей размером 10,4 дюйма, с которого можно управлять всеми функциями, включая климатическую систему. Вместо классической аналоговой приборки цифровая панель с возможностью выбора из трех вариантов оформления. Предусмотрена окружающая подсветка на передней панели и дверях из 64 цветов, с вариантами настройки. Причем подсветку можно превратить практически в цветомузыку — она может меняться в такт музыке!
В базе лифтбек оснащается светодиодными головными фарами и дневными ходовыми огнями, наружными зеркалами с электроприводом и обогревом, USB-разъемами для передних и задних пассажиров, Bluetooth-модулем для подключения мобильного телефона. Спинки заднего сидения складываются в пропорции 40/60 и имеют возможность регулировки наклона. Из систем безопасности — подушки водителя и переднего пассажира, системы ABS, EBD, ESC, системой помощи при экстренном торможении, ассистентом трогания на подъеме, системой Auto Hold (Авто Холд), задними датчикам парковки. Всего предлагается две комплектации — Comfort (Комфорт) и Luxury (Лакшери).
В комплектации Comfort кожаная обивка салона, камера заднего вида, четыре датчика парковки, круиз-контроль и люк с электроприводом. В топовой комплектации Luxury есть функция автоматического включения фар и стеклоочистителя, складываемые при запирании автомобиля наружные зеркала, отделанный кожей руль, климат-контроль, воздуховоды для задних пассажиров, боковые подушки безопасности и аудиосистема с 6 динамиками.
Под капотом JAC J7 бензиновый турбомотор объемом 1,5 литра мотором мощностью 136 л.с., который несколько раз входил в топ-10 лучших двигателей года в Китае. Агрегатируется он шестиступенчатой механической коробкой либо вариатором. Подвеска полностью независимая, впереди по схеме МакФерсон, сзади — на поперечных рычагах. В рулевом управлении используется электроусилитель, тормоза всех колес дисковые. Стояночный тормоз — с электрическим управлением. Минимальная стоимость лифтбека — 1 850 000 руб. На все автомобили бренда JAC распространяется гарантия 5 лет или 150 000 км пробега.
Весь модельный ряд JAC, в том числе JAC J7, представлен на Алтае у официального дилера в Автоцентре ТИСС АВТО. Кстати, новый модель доступна в тест-драйве, и вы лично можете оценить автомобиль в реальных дорожных условиях. Все подробности по ценам, акциям, трейд-ин и скидкам уточняйте в Автоцентре ТИСС АВТО.
Тел: +7 (3852) 44-11-11
г. Барнаул, ул. Малахова, 94а
Официальный дилер JAC
Автоцентр ТИСС АВТО
Сайт https://tissauto-brn.ru/jac/j7
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