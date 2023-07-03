Более 400 засоров на канализационных сетях устраняют сотрудники «Росводоканал Барнаул» ежемесячно

С начала года специалисты «Росводоканал Барнаул» устранили более 2 500 засоров — в среднем это не менее 10 вызовов за день. Аварийные бригады водоканала работают круглосуточно.

Аварийные бригады водоканала работают круглосуточно. Фото предоставлено компанией «Росводоканал Барнаул».