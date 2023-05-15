Более 850 компаний бесплатно разметили рекламу на экранах по всему городу. Успевайте

Весной прошлого года DRON.DIGITAL предложил предпринимателям Новосибирска попробовать бесплатное размещение рекламы на диджитал-экранах города. По условиям акции, каждый зарегистрировавшийся получил на баланс личного кабинета 10 тысяч рублей и самостоятельно запустил рекламу через платформу DRON.DIGITAL. Сейчас это предложение закреплено в бонусной системе сервиса, более подробная информация размещена на сайте .

С момента начала акции было подано более тысячи заявок, а 850 компаний уже успели протестировать новый формат размещения цифровой наружной рекламы и продолжают продвижение своего бизнеса с помощью сервиса.

Возникший интерес рекламодателей, их активность и готовность узнавать новое, внедряя технологии для развития бизнеса, дали возможность собрать обратную связь и впечатления от использования сервиса. Что особенно ценно, многие поделились результатами.

Фабрика натурального мороженого «Купино» оптимизировала процесс запуска рекламы за счет инструментов контроля и аналитики.

Мы ежемесячно запускаем рекламу через DRON. Контроль числа показов и стоимости позволяют нам делать выводы и выбирать те экраны, которые дают самую низкую стоимость контакта с целевой аудиторией. Камеры наблюдения сервиса работают круглосуточно. Есть возможность в любое время проверить, как смотрится наш креатив на улицах города. Аналитические инструменты доступны в личном кабинете. Учитывая наше присутствие в 30 регионах России, это ощутимо облегчает работу и экономит ресурсы, — говорит Ирина, контент-маркетолог.

В век гаджетов и технологичных приложений, особенно актуален современный сервис, позволяющий через личный кабинет контролировать весь процесс: от закупки эфира до оценки эффективности.

Рекламное агентство «Ритейл-сеть» увеличило ежемесячные продажи на 20%.

Урбах Марина,

директор агентства «Ритейл-сеть»:

Мы активно пользуемся программой лояльности уже на протяжении полугода. Всем новым клиентам сервис DRON дарит 10 000 рублей на первое размещение. Это повышает лояльность рекламодателей, которые совершенно бесплатно могут протестировать инструмент наружной рекламы и принять решение по дальнейшему размещению. Чем больше у нас рекламный бюджет, тем большую скидку мы получаем на новый запуск рекламы. Этот инструмент работает на удержание действующих клиентов. Выгода очевидна для всех: и для нас, как для агентства, и для бизнеса, который мы продвигаем. Благодаря специальным условиям сервиса нам удалось привлечь 36 новых клиентов — в том числе, крупный бизнес. Средний чек по клиентам, конечно, разный, но суммарный ежемесячный объём продаж стабильно показывает рост 15-20%.

Бюджета в 10 000 рублей достаточно, чтобы запустить охватную рекламную кампанию: размещение в течение недели на 10 рекламных экранах с большим трафиком. Такая трансляция даёт более трех миллионов контактов с аудиторией города за неделю. Создатели сервиса DRON в диалоге с пользователями внедряют новые идеи улучшения сервиса, что делает его выгодным как для крупных агентств, так и для небольших игроков локальных рынков.

Дельфинарий «Акватория» повысил охват аудитории по всему городу.

Привлекаем новую аудиторию вместе с DRON за счет максимального охвата во всех районах города. Для оптимизации процессов решили перейти со статичного формата размещения на видеоэкраны. Тонкие настройки сервиса дают нам возможность гибко управлять рекламой, усиливать её, приостанавливать и возобновлять промо-кампании за секунду. За DRON - будущее!, — говорит Антон, маркетолог дельфинария «Акватория».

По словам директора по маркетингу компании «Дизайнмастер» Егора Крылова, рекламодатели России становятся более продвинутыми пользователями и хотят напрямую управлять рекламными кампаниями.

Цифровая наружная реклама сочетает в себе качества охватного инструмента продвижения с самыми низкими ценами за тысячу контактов и удобство маркетплейс-сервиса. Видя прямой результат и потребность бизнеса в принципиально новом и удобном инструменте продвижения, команда DRON приняла решение об изменении статуса акции и ее закреплении в виде бонусной системы для новых клиентов, — отмечает он.

Подробное описание бонусной системы размещено на сайте DRON.DIGITAL, информацию о программе лояльности можно прочитать по ссылке. Менеджеры сервиса ответят на интересующие вопросы в выплывающем чате на главной странице сайта.

DRON.DIGITAL — одна из самых экспертных региональных площадок, с помощью которой более 1500 клиентов размещают наружную рекламу в 44 городах России. Рекламодатели получают доступ к инвентарю более 50 операторов — в систему интегрировано 2000 digital-экранов компаний «Дизайнмастер», Gallery, «Постер», «Реклама центр», «Хэт-трик», «Медиатрон», РИМ и другие.

ООО «БукингБорд», ИНН: 7702445998.

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