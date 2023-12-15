Бизнес под ключ. В центре Барнаула продают мультибрендовый бутик для деловых дам

Мультибрендовый бутик женской деловой и дизайнерской одежды Perfectum Elisir готов перейти к новым владельцам. Покупателям предлагают приобрести бизнес под ключ: с товаром, оборудованием, налаженными связями и эксклюзивным договором с поставщиком.

От ресепшена до юбки

Бутик располагается на третьем этаже ТРК «Сити-центр».

Площадь арендуемого помещения — 50 кв. м. В него продавец вложил более 3,5 млн рублей, сделав ремонт, закупив товар, оборудование и мебель. Все это выставлено на продажу из-за переезда в другой регион.

Создатель Perfectum Elisir* обещает поделиться наработанным опытом, рассказать обо всех тонкостях бизнеса и ответить на любые вопросы.

В бутике представляют лучшие образцы российских, белорусских и итальянских брендов — от стильных офисных костюмов до платьев и аксессуаров: сумок, кожгалантереи, украшений. Будущему владельцу перейдет остаток ассортимента – около 500 товарных единиц.

Эксклюзивный договор

Вместе с готовым ассортиментом покупатель получит налаженные связи с поставщиками и партнерами.

У Perfectum Elisir заключен эксклюзивный договор с ведущим брендом женской деловой одежды Business Line**: только этот салон может представлять его товары в Барнауле. После продажи бутика территориальная защита продолжит действовать.

Нынешние владельцы будут вести бизнес до момента продажи — это значит, что сохранится опытный персонал, который готов перейти под новое управление.

И, конечно, с бутиком останутся постоянные клиенты, которые ценят привычный разнообразный ассортимент, качество одежды, приятную атмосферу и возможность собрать весь образ в одном месте.

А для привлечения новых клиентов уже существуют страницы в социальных сетях, которые передадут владельцам.

Известно, что среднемесячная выручка втрое превышает операционные затраты. Как отмечает владелец бутика, создание бизнеса с нуля — сложный процесс. Быстрее и легче окупится готовое дело с устоявшимися связами и признанием клиентов.

Купить Perfectum Elisir можно за 2,29 млн рублей.

Связаться по поводу сделки можно, перейдя по ссылке.

* Перфектум Элисир.

** Бизнес Лайн.