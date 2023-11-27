Бизнес-карта UnionPay Business набирает популярность у экспортеров АПК.

У нас сейчас проходит акция, которая действует до 31 декабря включительно. Согласно условиям, выпуск карты осуществляется бесплатно и моментально. Заявку можно подать онлайн или в офисе, а для клиентов банка через своего клиентского менеджера. Карта обслуживается бесплатно, с одним условием, что в течение расчетного периода, а это 1 год, будет проведена расходная операция на сумму минимум 1 тыс. рублей. Картой можно рассчитываться и в России, и за границей. Конвертация производится в автоматическом режиме, сначала валюта страны пребывания конвертируется в юани, а затем в рубли. Управлять счетом можно в смартфоне. Всех приглашаю зайти за этими картами в офисы РСХБ, — предложила Наталья Куличенко.

Продукт банка UnionPay Business вызвал живой интерес у членов Совета. Аграрии задавали практические вопросы и на все получили полные ответы.

Это очень интересное предложение для нас, особенно сейчас, когда наши логистические цепочки неуклонно разворачиваются в юго-восточном направлении. Мы активно работаем со странами ближнего зарубежья, поставляем свою продукцию в Казахстан, и нам будет удобно, а главное прозрачно, привычно и понятно использовать в расчетах карту UnionPay Business от нашего партнера — Россельхозбанка, — подвел итог презентации Александр Балаков, председатель Союза КФФ Алтайского края.

Тарифы карты UnionPay Business сохраняются такими же, как и на обычные дебетовые и любые другие карты Россельхозбанка. Внесение — 0,25% от суммы. Снятие в любых банкоматах до 300 000 рублей в сутки и до 3 млн в месяц. Полную сетку тарифов по карте можно изучить на сайте www.rshb.ru или проконсультироваться у сотрудника банка. Для юридических лиц первый год обслуживания карты — бесплатный, если она выпускается впервые, как первая карта к расчетному счету, а со второго года — 200 рублей в месяц. Карту UnionPay Business можно оформить как к расчётному счёту компании, так и с отдельным счётом. Карты интересны всем юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, занимающимся внешнеэкономической деятельностью, транспортным кампаниям, сотрудники которых совершают поездки за границу для оплаты корпоративных расходов за рубежом, обеспечивая при этом соблюдение политики безопасности или для закупки товаров за рубежом.

Карты к расчетам принимают:

Ближний Восток: Турция, Египет, ОАЭ, Кипр, Израиль и др.

Европа: Италия, Испания, Венгрия, Германия.

Ближнее зарубежье: Казахстан, Узбекистан, Азербайджан, Армения, Грузия, Беларусь.

Азия: Корея, Япония, Таиланд, Вьетнам, Сингапур и др.

Америка: США, Аргентина, Куба, Бразилия.

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