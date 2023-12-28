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Барнаульцы недовольны мутной водой из крана (обновлено)

По словам очевидцев, ситуацию не может исправить даже чайник, сообщает Barnaul 22.

Вода из-под крана в Барнауле
Вода из-под крана в Барнауле
Barnaul 22

С проблемой мутной воды столкнулись жители поселка Силикатного.

В комментариях горожане шутят, называя эту воду сиропом, "мохито" и самогоном.

Росводоканал Барнаула уже дал комментарий по поводу происходящего:

"Это временное явление. Вчера было плановое отключение для переврезки водопровода по улице Трактовой. В ближайшее время вода снова станет прозрачной", — сообщили в ведомстве.

Ранее в одном из барнаульских поселков временно отключили холодную воду.

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