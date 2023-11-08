8 ноября
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Потребитель

Барнаульцам рассказали, как к Новому году украсят самый большой район города

Из данных госзакупок стало известно, чем украсят Индустриальный район и сколько денег власти потратят на создание праздника.

Барнаул украсили к Новому году.
Барнаул украсили к Новому году.
barnaul.org

На улицах района появятся светодиодные украшения и вывески, ледяные фигуры. На Павловском тракте на пересечении с ул. Власихинской сделают светодиодный фонтан "Снежный".

Много светящихся фигур появятся в парке спорта им. Смертина. Другие улицы района украсят светодиодные цветы, животные, снеговики, звезды.

Также район украсят почти сотня праздничных виньеток и несколько баннеров.

Подрядчика, который будет заниматься благоустройством Индустриального района, объявят 10 ноября. На все потратят 1,7 млн рублей.

Ранее барнаульские улицы отремонтировали по нацпроекту.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость