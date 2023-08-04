Барнаульцам напоминают о необходимости своевременной оплате услуг ЖКХ.

Физические лица могут внести оплату через мобильное приложение «РВК.Услуги», на сайте предприятия https://barnaul.rosvodokanal.ru/, в любом банке или отделениях Почты России, а также в личном кабинете Системы «Город».
Для юридических лиц существует личный кабинет на сайте https://barnaul.rosvodokanal.ru/ и возможность перечисления на банковские реквизиты предприятия с обязательным применением уникального идентификатора платежа (УИП) в документах.
Также для всех клиентов есть возможность лично оплатить услуги в офисе водоканала.
На средства, которые мы получаем от абонентов, реализуются мероприятия по модернизации коммунальной инфраструктуры города. Для стабильной работы компаний ЖКХ своевременная оплата потребленных ресурсов просто необходима, — отметил коммерческий директор водоканала Андрей Звягинцев.