28 апреля
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Потребитель

Барнаульский водоканал назвал должников среди городских УК по итогам первого квартала 2023 года

В «Росводоканал Барнаул» подвели итоги платежной дисциплины первого квартала 2023 года. Ранее компания опубликовала список лидеров среди УК и юридических лиц, теперь раскрывает данные по управляющим компаниям — должникам.

Квитанция, купюры, ручка, калькулятор.
Квитанция, купюры, ручка, калькулятор.
Фото предоставлено компанией «Росводоканал Барнаул».

В рейтинге «лидирует» МУП ДЕЗ № 1 Ленинского района г. Барнаула — почти 40 млн рублей и 6 периодов неоплаты, на втором месте — ООО «ДЕЗ-2 Ленинского района» с долгом 22 млн рублей и 3 периодами неоплаты. Третье место занимает ООО «УК ЖЭУ 6 Октябрьского района» с долгом в 10,9 млн рублей и 20 периодов накопления задолженности, четвертое место у «УК Смарт» — 7,7 млн рублей и 5 периодов просрочки, пятое — «УК «Центральная» Центрального района г. Барнаула — 6,1 млн рублей, 6 периодов накопления задолженности.

Задолженность негативно отражается на деятельности водоканала, ведь за счет коммунальных платежей мы реализуем мероприятия. Запланированные в рамках инвестиционной и производственной программ, модернизируем существующую инфраструктуру, — отметил коммерческий директор «Росводоканал Барнаул» Андрей Звягинцев.

Справка: управляющие компании обслуживают многоквартирные дома на основании лицензии и обязаны своевременно вносить плату за коммунальные услуги. После двух периодов неоплаты, в соответствии с действующим законодательством, они рискуют стать ответчиками в суде.

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