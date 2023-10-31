1 ноября
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Потребитель

Банки запускают сервис быстрой проверки ссылок на фишинг

У пользователей интернет-банка появилась возможность быстро проверить ссылки на безопасность и понять, является ли адрес мошенническим. Также этот сервис вновь стал доступен для пользователей приложения на Android.

Для проверки ссылки на фишинг достаточно скопировать ее и добавить в сервис через раздел «Безопасность» — результат появится мгновенно. В случае обнаружения угрозы не забывайте передавать ссылки в чат-бот ВТБ Онлайн — это позволит улучшать сервис. Банк проанализирует информацию и передаст ее в компетентные ведомства для блокировки.

Сегодня мы каждый день пользуемся интернетом — читаем новости, ищем товары или услуги, совершаем покупки или бронируем туры в путешествия, однако любая из наших операций может представлять интерес для мошенников. Именно поэтому число инцидентов с использованием фишинговых ссылок не уменьшается. По статистике, более 6 тысяч клиентов жаловались на вредоносные ресурсы за 9 месяцев 2023 года. Поэтому опция по проверке ссылок на безопасность важна как для клиентов, так и для самого банка. Это позволит не просто уберечь пользователей от проблем, но и за счет быстрой проверки и блокировки таких ресурсов вовремя предотвратить угрозу для еще большего количества людей, — отметил Никита Чугунов, старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса.

Напоминаем, чтобы самостоятельно определить потенциально опасную ситуацию при работе в интернете, следует быть внимательными к следующим деталям:

  • настоящие сайты редко используют протокол http в ссылках, а при переходе на настоящий сайт часто в браузерах появляется значок закрытого замка. На безопасных сайтах всегда есть данные правового характера — лицензия на работу и другие документы компании или сервиса; также все кнопки работают исправно;
  • не нужно переходить по коротким ссылкам вида bit.ly или goo.gl, полученным от незнакомых людей или друзей;
  • следует проверять ссылку на соответствие правильного наименования компании, не допуская наличия лишних символов или их замены — например, замена буквы «о» на цифру «0»;
  • если сайт, на котором была совершена покупка, показался подозрительным, стоит незамедлительно заблокировать карту и сообщить оперативно адрес в банк.

Для безопасной работы в интернете на свое мобильное устройство следует установить антивирус, в браузере подключить блокиратор рекламы, а также активировать инструменты безопасности, которые предоставляет браузер. Вместе с тем нужно регулярно обновлять сам браузер, чтобы иметь доступ к последним опциям, которые могут касаться безопасности. Остерегайтесь и не открывайте всплывающие окна на сайтах.

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