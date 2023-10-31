Банки запускают сервис быстрой проверки ссылок на фишинг

Для проверки ссылки на фишинг достаточно скопировать ее и добавить в сервис через раздел «Безопасность» — результат появится мгновенно. В случае обнаружения угрозы не забывайте передавать ссылки в чат-бот ВТБ Онлайн — это позволит улучшать сервис. Банк проанализирует информацию и передаст ее в компетентные ведомства для блокировки.

Сегодня мы каждый день пользуемся интернетом — читаем новости, ищем товары или услуги, совершаем покупки или бронируем туры в путешествия, однако любая из наших операций может представлять интерес для мошенников. Именно поэтому число инцидентов с использованием фишинговых ссылок не уменьшается. По статистике, более 6 тысяч клиентов жаловались на вредоносные ресурсы за 9 месяцев 2023 года. Поэтому опция по проверке ссылок на безопасность важна как для клиентов, так и для самого банка. Это позволит не просто уберечь пользователей от проблем, но и за счет быстрой проверки и блокировки таких ресурсов вовремя предотвратить угрозу для еще большего количества людей, — отметил Никита Чугунов, старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса.