Банки возобновляют выдачу IT-ипотеки

Правительство одобрило увеличение общего лимита средств на выдачу льготных ипотечных кредитов IT-специалистам. Как сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, общий лимит средств в рамках программы увеличен до 700 млрд рублей.

Крупные банки уже приступили к приему заявок по данной программе. О возобновлении выдачи IT-ипотеки с 8 апреля сообщает пресс-служба ВТБ. Заёмщики могут оформить кредиты на прежних условиях, установленных программой.

Оформить IT-ипотеку могут сотрудники аккредитованных Минцифры РФ компаний. Получить льготный кредит возможно на покупку квартир, таунхаусов и домов от юридического лица, а также на индивидуальное жилищное строительство силами подрядной организации.

IT-ипотека сразу превратилась в очень популярный инструмент для покупки нового жилья у сотрудников сферы информационных технологий, что особенно важно для стратегического развития нашей экономики. За два года 11 тысяч айтишников оформили у нас ипотеку на 110 млрд рублей, кстати, средний чек по ней выше, чем по другим госпрограммам. Ажиотажный спрос мы почувствовали в марте, когда лимиты у других банков закончились, поэтому приложили максимум усилий, чтобы обработать все заявки и возобновить выдачи максимально быстро — сразу после решения правительства выделить дополнительное финансирование, — прокомментировал начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин.

Сбербанк также сообщил о возобновлении приема заявок по ипотеке для IT с 5 апреля.

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