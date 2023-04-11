12 апреля
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Потребитель

Банки отменяют плату за снятие наличных с кредитных карт

На рынке кредитования частных лиц намечается новая тенденция — банки, десятилетиями разъяснявшие клиентами принципиальную разницу между кредитными картами и кредитами наличными, вдруг сами начали сводить ее на нет. И если раньше кредитка однозначно была выгодным способом исключительно безналичной оплаты товаров, то теперь, судя по всему, ее можно будет использовать и для снятия наличных — без прежних ошеломляющих потерь.

Банковские карты.
Банковские карты.
Фото: freepik, автор jcomp.

Банки и раньше на очень короткое время объявляли своим клиентам о возможности снятия с кредиток наличных без взимания комиссий в пять и больше процентов от размера получаемой суммы. Но хитрость этих маркетинговых акций заключалась в том, что при снятии наличных проценты за пользование кредитными средствами начинали начисляться в тот же день — и по ставкам, которые зачастую в два раза превышали ставки по кредитам наличными того же банка. Однако, теперь, похоже, стена между кредитками и потребительскими кредитами, которую десятилетиями выстраивали кредитно-финансовые учреждения, начинает рушиться. Так, на днях банк «Открытие» объявил о том, что держатели одного из видов его кредитных карт смогут получать наличные в банкоматах не только без прежних драконовских комиссий за снятие, но и без начисления процентов в течение грейс-периода. Конечно, целиком весь лимит без комиссий клиентам наличными получить не удастся. И «Открытие», и другие банки, которые в рамках выгодной для клиентов конкурентной борьбы наверняка предложат аналогичные программы, распространят правила льготного обналичивания кредиток на суммы в несколько десятков тысяч рублей.

Одна из ключевых причин отказа от принципов разделения разных кредитных продуктов — ожесточившаяся конкуренция за клиентов, активно использующих кредитные карты. Банки практически выбрали возможности и дальше увеличивать время грейс-периода и улучшать программы кешбэка. Между тем, с наступлением весны многие россияне начинают ремонт и сталкиваются с необходимостью платить за значительную часть услуг наличными. Спрос именно на наличные деньги в кредит, очевидно, растет. И в этой ситуации, конечно, проще позволить клиенту снять их с кредитной карты, чем предлагать ему оформлять еще один кредит наличными — пусть даже и онлайн. Так что очень скоро на рынке может окончательно закрепится как новый стандарт совершенно новый кредитный продукт, совмещающий в себе все выгоды и кредитной карты, и кредита наличными.

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