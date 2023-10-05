Банк Уралсиб запустил услугу снятия наличных с карт «Мир» в торговых точках.

Для получения наличных в розничных магазинах нужно:
- перед совершением покупки на кассе укажите кассиру, что хотели бы получить наличные с карты и назовите необходимую сумму для выдачи*;
- оплатите покупку на любую сумму с введением ПИН-код для проведения транзакции;
- после оплаты покупки получите запрошенную сумму наличных, а также чеки, подтверждающие покупку и снятие.
Услуга доступна для держателей любых дебетовых карт «Мир», вне зависимости от типа и тарифного плана. Подробную информацию о карточных продуктах Банка Уралсиб и условиях их обслуживания можно получить в отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
* Выдача наличных осуществляется при наличии соответствующей технической возможности в торговой точке. Лимит выдачи — не более 5 тысяч рублей единовременно и 30 тысяч рублей в месяц. За услугу взимается комиссия согласно тарифам Банка.
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