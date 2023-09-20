21 сентября
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Банк Уралсиб повысил ставки по рублевым вкладам «Доход» и «Комфорт»

Банк Уралсиб повысил ставки по рублевым вкладам вида «Доход» и «Комфорт» на всех сроках размещения.

Банк Уралсиб повысил ставки по рублевым вкладам «Доход» и «Комфорт».
Банк Уралсиб повысил ставки по рублевым вкладам «Доход» и «Комфорт».
Источник: Банк Уралсиб.
  • Ставки по вкладам вида «Доход», в зависимости от срока, пакета услуг и суммы вклада, теперь составляют 11,02% — 12,97% годовых с учетом капитализации. Минимальная сумма для открытия вклада «Доход» онлайн — 1 тыс. рублей, в офисах банка — 100 тыс. рублей. Срок размещения вклада — 91, 181, 367, 541, 732 и 1100 дней.
  • Ставки по вкладам вида «Комфорт», также в зависимости от срока, пакета услуг и суммы вклада, теперь составляют 10,08% — 10,85% годовых с учетом капитализации. Минимальная сумма открытия вклада зависит от пакета услуг: для владельцев пакета Premium Light — 1 млн. рублей, Premium и Private — 2 млн. рублей. Срок размещения вклада — 91 и 181 день.

Подробную информацию и полные условия по вкладам и накопительным счетам можно получить в ближайших отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

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ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15)

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